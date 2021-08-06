Yanan bölgelere hangi tür ağaçlar dikilecek? Harekete geçildi

'3-5 YIL İÇİNDE TAMAMI YEŞİL OLACAK'

Ağaçlandırma Dairesi Başkanı Yüzer, Adana ve Mersin'de yanan alanlar için planlamaların yapıldığını ve yakın zamanda heyet ile gölgeye gideceklerini söyledi. Yüzer, "Biz ülkemizde yangın sonrası yeniden ağaçlandırmaya karşı hazırlıklıyız. Tohum stok merkezlerimiz var. Soğuk hava depolarımızda milyarlarca tohumumuz var. Fidanlıklarda bu maksatla ürettiğimiz yüz milyonlarca fidanlarımız var. 11 Kasım'daki Milli Ağaçlandırma Günü'nde de bu fidanlarımızı toprak ile kavuşturacağız. Çok geniş alanlardan bahsediyoruz, çok geniş alanlarımızı geçici olsa da kaybettik. 3-5 yıl içinde inşallah tamamını yeşil olarak göreceğiz. Biz yeni yapacağımız ağaçlandırmalarda daha nitelikli tohumlardan ürettiğimiz fidanlar ile ağaçlandırma yapacağız. O fidanlar şu anda toprak ile buluşmak için bekliyor. Geçmişte kızılçam ağaçlarının 40-50 yılda geldiği mesafeyi biz 25 yılda aynı boyda, aynı çapta oluşturacağız" diye konuştu.