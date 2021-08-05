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Son dakika: PÖH'ten Van'da terör operasyonu! 3 terörist...

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Giriş Tarihi: 05.08.2021 Güncelleme Tarihi: 05.08.2021
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Son dakika: PÖH’ten Van’da terör operasyonu! 3 terörist...

Son dakika haberleri... İçişleri Bakanlığı PÖH'ün Van'da gerçekleştirdiği operasyon hakkında açıklama yaptı. Bakanlık operasyonda 3 bölücü örgüt mensubunun silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

İçişleri Bakanlığı, Van'da gerçekleştirilen operasyonda 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Van Çaldıran Soğuksu mevkiinde Polis Özel Harekat (PÖH) birliklerince gerçekleştirilen operasyonda; 3 bölücü örgüt mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir" denildi.

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