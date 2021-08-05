Son dakika: PÖH'ten Van'da terör operasyonu! 3 terörist...
Son dakika haberleri... İçişleri Bakanlığı PÖH'ün Van'da gerçekleştirdiği operasyon hakkında açıklama yaptı. Bakanlık operasyonda 3 bölücü örgüt mensubunun silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
İçişleri Bakanlığı, Van'da gerçekleştirilen operasyonda 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Van Çaldıran Soğuksu mevkiinde Polis Özel Harekat (PÖH) birliklerince gerçekleştirilen operasyonda; 3 bölücü örgüt mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir" denildi.