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Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu NATO Genel Sekreteri ile görüştü

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Giriş Tarihi: 05.08.2021 Güncelleme Tarihi: 05.08.2021
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Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu NATO Genel Sekreteri ile görüştü

Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefonda görüştü. Genel Sekreter Stoltenberg, Türkiye'deki yangınlar için taziye ve geçmiş olsun dileklerini iletti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefonda görüştü.

Genel Sekreter Stoltenberg, ülkemizde devam etmekte olan yangınlar için taziye ve geçmiş olsun dileklerini iletmişti. NATO'nun Türkiye'yle dayanışma içinde olduğunu belirtmişti.

Görüşmede ayrıca, Afganistan'daki durum da ele alındı.

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