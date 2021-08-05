Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu NATO Genel Sekreteri ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefonda görüştü.

Genel Sekreter Stoltenberg, ülkemizde devam etmekte olan yangınlar için taziye ve geçmiş olsun dileklerini iletmişti. NATO'nun Türkiye'yle dayanışma içinde olduğunu belirtmişti.

Görüşmede ayrıca, Afganistan'daki durum da ele alındı.