YAŞ toplantısı nedir? Yüksek Askeri Şura toplantısında hangi kararlar alınıyor? İşte merak edilenler

YAŞ toplantısı nedir? YAŞ toplantısında hangi kararlar alınıyor? Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı 4 Ağustos Çarşamba günü saat 12.20'de başladı. Toplantının başlamasının ardından bazı sorular gündeme geldi. YAŞ toplantısı ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, YAŞ toplantısı nedir? Yüksek Askeri Şura toplantısında hangi kararlar alınıyor? İşte cevaplar...

YAŞ TOPLANTISI NEDİR?

Yüksek Askeri Şura (YAŞ), Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı'na bağlı olarak Ankara'da barış zamanlarında görev yapmak üzere oluşturulan kuruldur. 1972 yılında oluşturulan kurulun görevleri 26 Temmuz 1972 tarihinde 14257 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Yüksek Askeri Şûranın Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun" ile belirlenmiştir.