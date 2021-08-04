04 Ağustos 2021, Çarşamba
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İstanbul'da kamuflajla gezen Afganlar gözaltına alındı!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 04.08.2021
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İstanbul'da kamuflajla gezen Afganlar gözaltına alındı!

Son dakika haberine göre: Afgan mültecilerin Kazlıçeşme Sahili'nde askeri kamuflajla gezme görüntülerinin sosyal medyada paylaşılmasının ardından düğmeye basan ekipler, 9 kaçak göçmeni Zeytinburnu'nda bir adreste yakaladı.

21 Temmuz'da sosyal medyada yayılan bir görüntüde, Zeytinburnu Kazlıçeşme sahil mevkiinde bir araya gelen Afganların, askeri kamuflajlar içerisinde olduğu görülmüştü.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlileri, görüntüler üzerine harekete geçerek çalışma başlattı.

Çalışmalar sonucu videodaki mültecilerin kimlikleri tespit edildi.

9 MÜLTECİ YAKALANDI

Yabancı uyruklu M.R.(27), Z.C. (25), R.N. (18), A.H. (25), A.A. (22), M.U. (18), C.T. (21), H.R. (21) ve H.O. (21) 9 şahıs, 03 Ağustos'ta Zeytinburnu Yeşiltepe Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı.

SINIR DIŞI EDİLECEKLER

Herhangi bir suç veya terör örgütüyle bağlantısı bulunmadığı belirlenen 9 düzensiz göçmen hakkında sınır dışı işlemleri başlatıldı.

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