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Emine Erdoğan'dan yangınlarla ilgili flaş açıklama: Ülkemiz bunun da üstesinden gelecek

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Giriş Tarihi: 04.08.2021 Güncelleme Tarihi: 04.08.2021
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Emine Erdoğan'dan yangınlarla ilgili flaş açıklama: Ülkemiz bunun da üstesinden gelecek

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, orman yangınlarına ilişkin "Ülkemizin birlik ve beraberliği bunun da üstesinden gelecek." ifadelerini kullandı.

Emine Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yanan ormanların tarifsiz acısını yaşarken, kahraman görevlilerle vatandaşların da her bir canlı için cansiparane mücadele ettiğine şahit olduklarını vurguladı.

Erdoğan, "Her bir yarayı saran şifalı elleriniz dert görmesin. Ülkemizin birlik ve beraberliği bunun da üstesinden gelecek." değerlendirmesinde bulundu.﻿

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