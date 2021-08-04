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Son dakika: İstanbul'da orman yangını! Beykoz'da dumanlar yükseliyor

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Giriş Tarihi: 04.08.2021 Güncelleme Tarihi: 04.08.2021
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Son dakika: İstanbul'da orman yangını! Beykoz'da dumanlar yükseliyor

Son dakika haberi... Beykoz'da ormanlık alanda yangın çıktığı ihbarı üzerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Beykoz'da ormanlık alanda yangın çıktığı ihbarı üzerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yangınla ilgili inceleme sürüyor.

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