Bakanlardan orman yangınlarıyla mücadeleye ilişkin canlı yayında son dakika açıklamaları

YENİ SÖNDÜRME UÇAKLARI GELİYOR



Bugün Ukrayna'dan 4 tane helikopter Isparta Havaalanı'na inmiş bulunuyor. Bu akşamdan, yarından itibaren yangın söndürme çalışmalarımıza katkı sağlayacak. Bambi ihtiyacının olabileceğini de düşünerek farklı ülkelerden getirilmesi için çalışmalarımız devam ediyor. Azerbaycan'dan 2 adet geldi, Ukrayna'dan 1 adet geldi, Rusya'dan gelecek. Yarın sabah kardeş Azerbaycan'dan 1 uçakla 10 personel ve 40 itfaiye aracıyla 150 personel ülkemize gelecek. Uçağı Azerbaycan'dan daha ilk günden göndermek istemişti ama uçak bakımdaydı. Bir şirketimizin İsrailli bir şirketten kiraladığı 2 uçak da yarın ülkemize gelecek. Türkmenistan'dan sembolik bir teklif geldi. Katar'dan gelen ekiple bugün görüştüm, 666 kişilik bir ekip var. Gündoğmuş bölgesinde yardım ediyorlar. Pakistan, Polonya, Gürcistan, Kazakistan, Bosna Hersek, ABD, Kanada, Japonya'dan da bazı teklifler geldi. Uçak ve helikopter destek ihtiyacı olduğunu söyledik. Yanıt bekliyoruz.