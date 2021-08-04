Son dakika: Ankara'da korkutan yangın!
Son dakika haberi... Ankara'da bir hastane inşaatınında yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ankara Valisi Vasip Şahin, "Ankara YHT Gar binası yanındaki inşaatta izolasyon malzemelerinin tutuşması sonucu başlayan yangın itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesinin ardından kontrol altına alınmış olup; soğutma çalışmaları devam etmektedir." ifadelerini kullandı.
Son dakika haberi... Ankara'da bir hastane inşaatınında yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ankara Valisi Vasip Şahin, "Ankara YHT Gar binası yanındaki inşaatta izolasyon malzemelerinin tutuşması sonucu başlayan yangın itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesinin ardından kontrol altına alınmış olup; soğutma çalışmaları devam etmektedir.
Kamuoyunun bilgisine sunulur." ifadelerini kullandı.