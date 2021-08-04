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Mehmetçik yangın için resmen görevlendirildi! Milli Savunma Bakanlığı duyurdu

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Giriş Tarihi: 04.08.2021 Güncelleme Tarihi: 04.08.2021
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Mehmetçik yangın için resmen görevlendirildi! Milli Savunma Bakanlığı duyurdu

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasında Denizli ve Isparta Valiliği'nin talebi üzerine askerlerin yangınla mücadele konusunda görevlendirildiği duyuruldu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Denizli Valiliği'nin talebi üzerine bölgedeki yangına müdahale için 11'inci Komando Tugay Komutanlığını görevlendirdiğini duyurdu.

TSK’dan yangına müdahale desteği TSK'DAN YANGINA MÜDAHALE DESTEĞİ

MSB'DEN RESMİ AÇIKLAMA

MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada "Denizli Valiliğinin talebi üzerine bölgede çıkan yangına müdahale etmek üzere 11'inci Komando Tugay Komutanlığımızdan iş makinaları ve personel görevlendirilmiştir" denildi.

ISPARTA DA DESTEK İSTEDİ

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Türk Silahlı Kuvvetleri, Isparta Valiliğinin talebi üzerine bölgedeki yangın söndürme faaliyetlerine destek için Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığından itfaiye, arazöz, dozer, su tankeri ve arazi araçları ile personel görevlendirdi." ifadeleri kullanıldı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar yaptığı açıklamada "Geçmişte olduğu gibi bugün de tek yumruk tek yürek olarak vatanımızın, 84 milyon vatandaşımızın güvenliği ile egemenlik ve bağımsızlığını hep birlikte koruyacağız. TSK terörle mücadelede, yangınla mücadelede her zaman her yerde milletinin emrinde..." ifadelerini kullanmıştı.

MSB'DEN AÇIKLAMA

Türk Silahlı Kuvvetleri, pek çok bölgede yangın söndürme ve tahliye çalışmalarına desteği sürdürüyor. 400'den fazla Mehmetçik; 3 İHA 4 helikopter 2 çıkarma gemisi 50'den fazla itfaiye, arazöz ve iş makinasıyla görev yapıyor. TSK verilecek her türlü ilave göreve hazırdır.

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