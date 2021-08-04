Mehmetçik yangın için resmen görevlendirildi! Milli Savunma Bakanlığı duyurdu

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar yaptığı açıklamada "Geçmişte olduğu gibi bugün de tek yumruk tek yürek olarak vatanımızın, 84 milyon vatandaşımızın güvenliği ile egemenlik ve bağımsızlığını hep birlikte koruyacağız. TSK terörle mücadelede, yangınla mücadelede her zaman her yerde milletinin emrinde..." ifadelerini kullanmıştı.