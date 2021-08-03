Kabine Toplantısı bugün yapılacak mı? 3 Ağustos Kabine Toplantısı ne zaman? Yeni kararlar ne zaman açıklanacak?
Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? Kovid-19 ile mücadele kapsamında üçüncü normalleşme sürecine geçilmiş ve tüm kısıtlamalar kaldırılmıştı. Vaka artışı sonrası yeni kısıtlamaların gelip gelmeyeceği merak edilirken, gözler Kabine Toplantısı'ndan çıkacak kararlara çevrildi. Dün yapılması beklenen toplantı, Türkiye genelindeki orman yangınları nedeniyle ertelendi. Peki, Kabine Toplantısı bugün yapılacak mı? 3 Ağustos Kabine Toplantısı ne zaman? Yeni kararlar ne zaman açıklanacak? İşte son gelişmeler...
Kabine Toplantısı bugün yapılacak mı? Temmuz başında 4 bin seviyesine düşen vaka sayısının ardından üçüncü kontrollü normalleşme süreci başladı. Son haftalarda vakalarda artış görülmesinin ardından gözler kısıtlamaların yeniden gelip gelmeyeceğine çevrildi. Bu kapsamda Kabine Toplantısı'nın yapılacağı tarih merak ediliyor. Peki, Kabine Toplantısı bugün yapılacak mı? 3 Ağustos Kabine Toplantısı ne zaman? Yeni kararlar ne zaman açıklanacak? İşte haberin detayları...
KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?
Dün gerçekleştirilmesi beklenen Kabine Toplantısı, Türkiye genelindeki orman yangınları nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi. Ancak toplantının hangi tarihte yapılacağı henüz belli olmadı. Toplantı tarihi açıklandığında ahaber.com.tr'de yer alacak.
TÜRKİYE'NİN KORONAVİRÜSLE MÜCADELESİNDE SON 24 SAATTE YAŞANANLAR
Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 270 bin 426 Kovid-19 testi yapıldı, 22 bin 898 kişinin testi pozitif çıktı, 91 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 5 bin 947 oldu.
18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 66,28, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 44,51 olarak kayda geçti.
Kovid-19'la mücadele kapsamında son 24 saatte birinci, ikinci ve üçüncü doz toplam aşı miktarı saat 23.15 itibarıyla 73 milyon 839 bin 405'e yükseldi.
Birinci doz aşı vurulan sayısı 41 milyon 153 bin 317, ikinci doz aşı vurulan sayısı 27 milyon 639 bin 790 oldu.
En az bir doz aşılananların oranının yüzde 75'i aştığı Tekirdağ ve İzmir'in, aşı haritasındaki rengi maviye döndü. Böylece ülke genelinde, en az bir doz aşılananların oranının yüzde 75'i geçtiği il sayısı, Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya, Eskişehir, Aydın, Tekirdağ ve İzmir olmak üzere 10'a yükseldi.
En az bir doz aşı yapılanların oranı en az iller ise Şanlıurfa, Mardin, Bitlis, Muş, Diyarbakır, Siirt, Batman, Bingöl, Gümüşhane ve Iğdır olarak sıralandı.
"AŞINIZI OLUN, TEDBİRLERE UYUN"
Günlük Koronavirüs Tablosu'nu Twitter hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vaka sayılarındaki artış hızı azalma eğiliminde. Bunu kalıcı hale getirecek olan biziz. Tedbirden taviz vermeden aşınızı olun." ifadelerini kullandı.
ADIYAMAN'DA 34 EV KARANTİNAYA ALINDI
Adıyaman'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında 34 ev karantinaya alındı, Turizm ve Tanıtım Derneği tarafından düzenlenen etkinlikte de 20 yazar, Kovid-19 aşısı yaptıranlara kitap hediye etti.
Yurtta Kovid-19 vaka sayısında en çok artışın yaşandığı illerden Ağrı'da, aşı ekipleri sağlık kuruluşlarında ve kırsalda vatandaşları aşılamaya devam ediyor.
Nevşehir Fırıncılar Odası Başkanlığı, il genelindeki fırın, pastane gibi unlu mamul üretimi yapan tesislerde Kovid-19 aşısı olmayan personelin çalıştırılmayacağını bildirdi.
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