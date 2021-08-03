Kabine Toplantısı bugün yapılacak mı? Temmuz başında 4 bin seviyesine düşen vaka sayısının ardından üçüncü kontrollü normalleşme süreci başladı. Son haftalarda vakalarda artış görülmesinin ardından gözler kısıtlamaların yeniden gelip gelmeyeceğine çevrildi. Bu kapsamda Kabine Toplantısı'nın yapılacağı tarih merak ediliyor. Peki, Kabine Toplantısı bugün yapılacak mı? 3 Ağustos Kabine Toplantısı ne zaman? Yeni kararlar ne zaman açıklanacak? İşte haberin detayları...

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

Dün gerçekleştirilmesi beklenen Kabine Toplantısı, Türkiye genelindeki orman yangınları nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi. Ancak toplantının hangi tarihte yapılacağı henüz belli olmadı. Toplantı tarihi açıklandığında ahaber.com.tr'de yer alacak.