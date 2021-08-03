Rodos Adası orman yangını nedeniyle elektriksiz ve susuz kaldı

Yetkililer yangına 4 uçak, 3 helikopter, 12 itfaiye aracı ve 30 itfaiye eri ile müdahale edildiğini aktarırken, başkent Atina da takviye ekiplerin geleceğini aktardı. Yangının çıkış nedeni ise henüz bilinmiyor.







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