Taslak raporda tek tek açıklandı! İşte yangınları önlemek için 4 önemli adım

KURAKLIĞA DAYANIKLI AĞAÇ

- Türkiye Ulusal Ormancılık Programı'nın eylem ve politika önerilerinin iklim değişikliğiyle ilgili ulusal ve uluslararası yasal zorunluluklar çerçevesinde güncellenmesi.

- Orman içi ve kenarındaki mesken ve iş yeri ruhsatlandırılmalarında yangın güvenliği açısından gerekli yasal düzenlemelerin yapılması. Ormana bitişik tarım alanlarında anız yakmanın yasaklanması, sıkı denetiminin yapılması ve müeyyideler uygulanması.

- Gelecekteki iklim koşullarına uyum ihtimali yüksek ve geçmişten beri iklim ekstremlerine dayanmış olan doğal yaşlı ekosistemler, yapılar ve doğal türlerin mutlaka korunması.