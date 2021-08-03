Denizli'de yangın çıkarmaya çalışan şüpheli gözaltına alındı! Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan son dakika açıklaması

Denizli'de, boş arazide yangın çıkarmaya çalıştığı iddia edilen zanlı yakalandı. Denizli Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Mehmetçik Mahallesi'nde, boş bir arazide çıkan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.