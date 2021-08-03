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Denizli'de yangın çıkarmaya çalışan şüpheli gözaltına alındı! Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan son dakika açıklaması

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Giriş Tarihi: 03.08.2021 Güncelleme Tarihi: 03.08.2021
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Denizli'de yangın çıkarmaya çalışan şüpheli gözaltına alındı! Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan son dakika açıklaması

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan son dakika açıklamasında Mehmetçik Mahallesi'nde yangın çıkarmaya çalışan bir şüphelinin gözaltına alındığı duyuruldu. Yakalanan zanlıya ilişkin soruşturma devam ediyor.

Denizli'de, boş arazide yangın çıkarmaya çalıştığı iddia edilen zanlı yakalandı. Denizli Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Mehmetçik Mahallesi'nde, boş bir arazide çıkan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Açıklamada, "Bu kapsamda yangına sebebiyet verdiği değerlendirilen şüpheli H.E.B. gözaltına alınmıştır. Soruşturma işlemleri titizlikle sürdürülmektedir." ifadesi kullanıldı.

DENİZLİ'DE YANGINLAR DEVAM EDİYOR

Denizli'nin Tavas ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor. Pınarlık mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Denizli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

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