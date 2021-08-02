Başkan Erdoğan'dan kritik temas: Tunus Cumhurbaşkanı ile görüştü
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Tunus Cumhurbaşkanı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Tunus'taki gelişmeler ve ikili ilişkiler ele alındı. Başkan Erdoğan görüşmede ayrıca "Tunus bu sıkıntılı dönemi atlatarak yoluna devam edecek. Tunus'ta demokrasinin korunması çok kıymetli" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Tunus'taki gelişmeler ile ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.
TUNUS'UN İSTİKRARI SON DERECE MÜHİM
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Tunus'un istikrarını, iç barışını ve huzurunu korumasının bölgenin selameti açısından da son derece mühim olduğuna işaret ederek, son günlerde Tunus'ta yaşanan gelişmeleri bu bakımdan dikkatle takip ettiklerini belirtti.
SIKINTILI DÖNEM ATLATILACAK
Tunus'un bu sıkıntılı dönemi atlatarak yoluna çok daha güçlü bir şekilde devam edeceğine inandıklarını ifade eden Erdoğan, demokratik geçişin bölgedeki ilham kaynağı Tunus Meclisi'nin faaliyetlerinin tüm zorluklara rağmen devam etmesinin, hem Tunus hem de bölge demokrasisi için önemli olduğunu vurguladı.
DEMOKRASİ VURGUSU
Problemlere çözüm üretme, sağlıklı tartışma ve diyalog zemini olarak Meclis'in çalışmalarını sürdürmesinin hayati değere sahip olduğunun altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tunus'ta demokrasinin korunması, özgürlüklerin garanti altına alınması ve hukukun üstünlüğünün gözetilmesinin çok kıymetli olduğunu dile getirdi.
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