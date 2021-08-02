Başkan Erdoğan'dan kritik temas: Tunus Cumhurbaşkanı ile görüştü

SIKINTILI DÖNEM ATLATILACAK

Tunus'un bu sıkıntılı dönemi atlatarak yoluna çok daha güçlü bir şekilde devam edeceğine inandıklarını ifade eden Erdoğan, demokratik geçişin bölgedeki ilham kaynağı Tunus Meclisi'nin faaliyetlerinin tüm zorluklara rağmen devam etmesinin, hem Tunus hem de bölge demokrasisi için önemli olduğunu vurguladı.

DEMOKRASİ VURGUSU

Problemlere çözüm üretme, sağlıklı tartışma ve diyalog zemini olarak Meclis'in çalışmalarını sürdürmesinin hayati değere sahip olduğunun altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tunus'ta demokrasinin korunması, özgürlüklerin garanti altına alınması ve hukukun üstünlüğünün gözetilmesinin çok kıymetli olduğunu dile getirdi.