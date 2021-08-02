El Bab Gazisi Uzman Çavuş Gökhan Akviran: Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı

''NE MUTLU BANA, ALLAH'IM OĞLUMU BANA KAVUŞTURDU''

Oğluna kavuşmanın mutluluğunu yaşadığını dile getiren anne Fadime Akviran da "Çocuğum geldi en çok ona seviniyorum. Bu gazilik bizim alnımıza yazılmış. Vatan sağ olsun, millet sağ olsun. Haberi aldığımızda çok üzüldük. Çocuğuma ne oldu, diye çok merak ettim. Görünce üzüldük ama buna da şükür dedik. Ne mutlu bana, Allah'ım oğlumu bana kavuşturdu. 3 çocuğum var. 10 çocuğum olsun 10'unu da vatan için gönderirim. Her anneye ve babaya kısmet olmaz. Rabb'im bize de bunu gösterdi" diye konuştu.