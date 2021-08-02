El Bab Gazisi Uzman Çavuş Gökhan Akviran: Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı
Suriye’nin El Bab şehri etrafında teröristlerin askeri araca gerçekleştirdiği hain saldırı sonucunda yaralanan Uzman Çavuş Gökhan Akviran, tedavisinin akabinde memleketi Konya’ya götürüldü. Saldırıda sağ bacağını kaybeden Akviran, "Rabb'im bu onurlu duyguyu yaşattı bana. Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı. Bunu biliyorum. Komutanlarımız sağ olsun, ispatladı. Vatan sağ olsun, gerekirse canımızı da vermeye hazırız." dedi.
Fırat Kalkanı Harekatı bölgesi olan Suriye'nin El Bab şehri etrafında, 25 Temmuz tarihinde, askeri aracın geçişi esnasında teröristlerin gerçekleştirdiği hain saldırı sonucunda yaralanan Uzman Çavuş Gökhan Akviran, tedavisinin akabinde memleketi Konya Ereğli'ye getirildi.
''GEREKİRSE CANIMIZI DA VERMEYE HAZIRIZ''
Saldırıda sağ bacağını kaybeden Uzman Çavuş Akviran, "Çok şükür iyiyim. Rabb'im bu onurlu duyguyu yaşattı bana. Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı. Bunu biliyorum. Komutanlarımız sağ olsun, ispatladı. Vatan sağ olsun, gerekirse canımızı da vermeye hazırız. Mutluyum, ailemin yanındayım" şeklinde konuştu.
''NE MUTLU BANA, ALLAH'IM OĞLUMU BANA KAVUŞTURDU''
Oğluna kavuşmanın mutluluğunu yaşadığını dile getiren anne Fadime Akviran da "Çocuğum geldi en çok ona seviniyorum. Bu gazilik bizim alnımıza yazılmış. Vatan sağ olsun, millet sağ olsun. Haberi aldığımızda çok üzüldük. Çocuğuma ne oldu, diye çok merak ettim. Görünce üzüldük ama buna da şükür dedik. Ne mutlu bana, Allah'ım oğlumu bana kavuşturdu. 3 çocuğum var. 10 çocuğum olsun 10'unu da vatan için gönderirim. Her anneye ve babaya kısmet olmaz. Rabb'im bize de bunu gösterdi" diye konuştu.
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