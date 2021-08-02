Fırat Kalkanı bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
Türk Silahlı Kuvvetleri Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığındaki PKK'lı teröristlere fırsat tanımadı. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada 2 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.
Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığındaki 2 PKK/YPG'li teröristin, düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hâle getirildi. Teröristlerin bölgeye yönelik saldırıları karşılıksız kalmadı, kalmayacak" denildi.