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Türkiye yekvücut oldu! 81 ilden afet bölgesine yardım yağdı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 02.08.2021
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Türkiye yekvücut oldu! 81 ilden afet bölgesine yardım yağdı

Türkiye orman yangınlarıyla mücadele etmeye devam ederken, vatandaş felakete karşı birleşti. 125 noktada yükselen alevlerden 117'si ekipler ve vatandaşların özverili çalışmalarıyla kontrol altına alındı. Sadece bölge halkı değil 81 ilde yaşayan vatandaşlar da tek yürek oldu... Kimi duasını esirgemedi kimisi de yardımını... Ortaya çıkan tablo ateşin sadece düştüğü yeri değil, yürekleri de yaktığını gösterdi. Türkiye, bir kez daha 'bir' olduğunu tüm dünyaya gösterdi ve yekvücut oldu.

Türkiye'de 28 Temmuz-1 Ağustos tarihleri arasında çıkan 125 orman yangınından 117'si kontrol altına alındı. 3 ilde 8 bölgede devam eden yangınlara karşı ekiplerin çetin mücadelesi sürüyor.


Fotoğrafta: Yangınlarla mücadele eden ekiplere destek veren vatandaşlar

Yürekleri yakan haberler karşısında halk da kenetlendi... Afet bölgesinde yaşayan vatandaşlar ekiplerle kol kola verip yangınlara karşı mücadele ederek büyük bir fedakarlık sergiledi.


Fotoğrafta: Arazözün hortumunu sırtına alarak taşıyan 19 yaşındaki Merve

YEŞİL VATAN İÇİN CANINI DİŞİNE TAKTI
Bunun en somut örneklerinden biri 'Yeşil Vatan' için canını dişine takarak mücadele eden 19 yaşındaki Merve Koçyiğit idi...

Türkiye, Merve'yi alev savaşçılarına destek olmak için arazözün hortumunu sırtına alarak taşıdığı sırada çekilen fotoğrafı ile tanıdı. Genç kızın yangın bölgesinde görev yapan ekiplerle destek olarak sergilediği örnek mücadelesi büyük takdirle karşılandı.



81 İL AFET BÖLGELERİ İÇİN TEK YÜREK
Sadece bölge halkı değil, 81 ilde yaşayanlar afet bölgerindeki yangının son bulması için tek yürek oldu.

Yangın felaketiyle sarsılan Manavgat'a 81 ilden yardım yağdı.


Fotoğrafta: 81 ilden Manavgat'a gönderilen yardımlar

Su, içecek, buz, kuru gıda, saman, hayvan yemi, kıyafet gibi malzemelerinin tasnif ve dağıtım işlerini ise belediyenin koordinasyonunda çalışan gönüllü gençler yapıyor.



Manavgat yangın zedeleri için tek yürek olan Türk halkı, su, içecek, buz, kuru gıda, saman, hayvan yemi, kıyafet gibi malzemelerin bulunduğu TIR'lar dolusu yardım yaptı.

Yardımların bölgedeki afetzedelere ulaştırlaması için harekete geçildi.




'KALK AYAĞA KOCA YÖRÜK'
Gönüllü vatandaşların yer aldığı yardım çalışmalarında, gıda kolilerinden çıkan 'Kalk Ayağa Koca Yörük' yazılı destek mesajları ise zaman zaman duygu dolu anların yaşanmasına da sebep oldu.

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