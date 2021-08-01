Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan mesleki eğitim vizyonu açıklaması
Mesleki eğitim vizyonundaki dönüşüm hakkında açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Mesleki eğitim vizyonumuzdaki dönüşüm, öğrencilerimizin LGS tercihlerine de yansıyor." ifadelerine yer verdi.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, mesleki eğitim vizyonundaki dönüşümün, öğrencilerin Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki tercihlerine de yansıdığını belirtti.
Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Mesleki eğitim vizyonumuzdaki dönüşüm, öğrencilerimizin LGS tercihlerine de yansıyor. 2019'da açtığımız İstanbul Teknik Üniversitesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 0,71 puan dilimindeki tercihler arasında. Meslek liselerimizin başarısı, Türkiye'nin başarısıdır." değerlendirmesinde bulundu.