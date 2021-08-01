01 Ağustos 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri KPSS'ye girenler dikkat! Soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı

KPSS'ye girenler dikkat! Soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 01.08.2021 Güncelleme Tarihi: 01.08.2021
ABONE OL
KPSS'ye girenler dikkat! Soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı

Son dakika haberleri... 2021-KPSS A Grubu ve öğretmenlik (Genel yetenek - genel kültür ve eğitim bilimleri) oturumlarının temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Oturumlarının temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarının bir bölümünün yayımlandığını duyurdu.

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, bugün yapılan 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri) oturumlarının temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarının yüzde 10'ları kurumun internet sitesinde sunuldu.

Adaylar, temel soru kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına ise ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebilecek.

KPSS CEVAP ANAHTARLARINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA