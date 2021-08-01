01 Ağustos 2021, Pazar
ANA SAYFA
KPSS soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı | İşte A Grubu Öğretmenlik (GY-GK- Eğitim Bilimleri) soruları
KPSS'ye girenler dikkat! 1 Ağustos 2021 Pazar günü gerçekleşen Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (KPSS) A Grubu ve Öğretmenlik Oturumlarının temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarının bir bölümü yayımlandı. Adaylar sınav sorularına T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebilecek. İşte merak edilen tüm detaylar...
Giriş Tarihi: 01.08.2021 19:55 Güncelleme Tarihi: 01.08.2021 19:56
- 1
- 58
- 2
- 58
- 3
- 58
- 4
- 58
- 5
- 58