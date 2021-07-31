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Kardeş ülke Azerbaycan Türkiye'nin yanında! Orman yangınlarına müdahale için 53 itfaiye aracı gönderdiler

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 31.07.2021
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Kardeş ülke Azerbaycan Türkiye'nin yanında! Orman yangınlarına müdahale için 53 itfaiye aracı gönderdiler

Son dakika haberleri... Kardeş ülke Azerbaycan, Türkiye'ye destek vermeye devam ediyor. Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığına bağlı ekiplerin ikinci grubu, orman yangınlarıyla mücadeleye destek için Türkiye'ye gönderildi.

Bakanlığa bağlı 53 itfaiye aracı ile 220 personel, kara yoluyla Türkiye'ye uğurlandı. Konvoy halinde hareket eden araçlar Türkiye'deki yangın alanlarına 2 gün sonra ulaşacak. Azerbaycan yarın da bir helikopter gönderecek.

Azerbaycan tarafından daha önce de Türkiye'ye 100 itfaiyeci ile 1 amfibi uçak gönderilmişti.

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