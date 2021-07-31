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Sağlık Bakanı Koca koronavirüs hastası Yasin Yavaş'ın mesajını paylaştı: Kimse aşısını ihmal etmesin

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 31.07.2021
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Sağlık Bakanı Koca koronavirüs hastası Yasin Yavaş'ın mesajını paylaştı: Kimse aşısını ihmal etmesin

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara Şehir Hastanesi'nde koronavirüs tedavisi gören Yasin Yavaş'ın video mesajını paylaştı. Yavaş mesajında, "Ben konuyu basite aldım. Kimse aşısını ihmal etmesin" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda yoğun bakımda koronavirüs tedavisi gören Yasin Yavaş'ın video mesajını paylaştı.

Sağlık Bakanı Koca koronavirüs hastası Yasin Yavaşın mesajını paylaştı SAĞLIK BAKANI KOCA KORONAVİRÜS HASTASI YASİN YAVAŞ'IN MESAJINI PAYLAŞTI

Paylaşılan videoda Yavaş, aşı olmayanlara çağrıda bulundu. Bakan Koca da Aktaş'ın videosuna "Ankara Şehir Hastanesi Covid-19 Yoğun Bakım Ünitesinde tedavi gören 46 yaşındaki Yasin Yavaş, kendisi gibi aşı olmayanları, bugün yarın diye erteleyenleri uyarıyor: 'Ben konuyu basite aldım. Kimse aşısını ihmal etmesin' notunu ekledi.

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