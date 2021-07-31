Muğla'daki orman yangınında yalan terörü!

Bu arada yangınla ilgili sosyal medya hesaplarında yapılan bazı paylaşımlar tepki çekti. Sosyal medyada hızla yayılan paylaşımda, Yangını çıkaranlar ile silahlı çatışma çıktığı belirtilirken, "Silahı olan gelsin" diye çağrı yapılması tedirginliğe sebep oldu.

Paylaşım üzerine Köyceğiz Kaymakamlığı sosyal medya hesaplarından açıklamada bulundu. Açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarında, ilçemizde silahlı çatışma çıktığı ile ilgili paylaşımlar yapılmaktadır. Provakasyon amaçlı bu paylaşımlar kesinlikle asılsız ve yalandır. Bu tür paylaşımları yapanlar hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır" denildi.