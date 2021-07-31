31 Temmuz 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: İzmir'de meteor mu düştü? İzmir meteor düşmesi ne zaman oldu? Meteor göktaşı düşmesi nedir?

Son dakika: İzmir'de meteor mu düştü? İzmir meteor düşmesi ne zaman oldu? Meteor göktaşı düşmesi nedir?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 31.07.2021 Güncelleme Tarihi: 31.07.2021
ABONE OL
Son dakika: İzmir'de meteor mu düştü? İzmir meteor düşmesi ne zaman oldu? Meteor göktaşı düşmesi nedir?

Son dakika... İzmir'de meteor mu düştü? İzmir'e meteor düştüğü iddiası, sosyal medyada en çok konuşulanlar arasında bulunuyor. Gece saatlerinden itibaren sosyal medyada viral olan meteor düşme olayı ile ilgili bazı sorular gündeme geldi. Konu ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, İzmir'de meteor mu düştü? İzmir meteor düşmesi ne zaman oldu? Meteor göktaşı düşmesi nedir? İşte haberin detayları...

Son dakika... İzmir'de meteor düştü mü? İzmir ve çevre illerde gece saatlerinde cep telefonuyla çekilen görüntüler sosyal medyada viral oldu. Parlak bir cismin gökyüzünü delerek düştüğü gözlemlenirken, vatandaşlar bu olayın meteor düşmesi olup olmadığını araştırmaya başladı. Peki, zmir'de meteor mu düştü? İzmir meteor düşmesi ne zaman oldu? Meteor göktaşı düşmesi nedir? İşte cevaplar...

İZMİR'DE METEOR MU DÜŞTÜ?

İzmir'de 31 Temmuz saat 01.50 sularında kameralara yansıyan görüntüler şoke etti.

Parlak bir cismin gökyüzünü delerek düştüğü gözlemlenen olayda meteor düşmesi sosyal medyada viral oldu. Ancak yetkililer henüz bu olayı doğrulamadı.

GÖKTAŞI NEDEN DÜŞER?

Göktaşı ya da meteorit, uzaydan Dünya yüzeyine düşen maddelerin genel adıdır. Meteorit düşen nesnenin katı bir kalıntısıdır.

Bu nesnekuyruklu yıldız, asteroit veya meteordur. Bütün bunlar dış uzaydan herhangi bir gezegene veya dünya'nın atmosferine girer ve genellikle de yeryüzüne ulaşamadan eriyerek atmosfere karışırlar.

Objeler dünyanın atmosferine girdiği andan itibaren sürtünme, basınç ve diğer kimyasal etkileşimlerin de sonucu olarak ısınmaya ve sonrasında bu ısıyı yaymaya başlar. Böylece meteora dönüşmüş olur ve "ateş topu" oluşturur. Kayan yıldız olarak da bilinir. Astronomlar en parlak olanlara bolit derler. Göktaşlarının atmosferi aşıp da bıraktığı etkiler kendi aralarında çok çeşitlidir.

Jeologlara göre, bolitler krater oluşturabilecek büyüklükte meteoritlerdir. Dünya atmosferine ortalama olarak yılda birkaç bin göktaşı girer. Ancak bunların beş yüz kadarı buharlaşmadan, yere göktaşı olarak düşer.

Göktaşları, Dünya atmosferine saniyede 11–72 km arasında değişen bir hızla girerler. Sürtünmeden meydana gelen ısıdan dolayı büyük bir kısmı eriyerek toz parçacıkları halinde yeryüzüne inebilir. Büyük göktaşları atmosferde gözlenebilir. Düzenli olarak her sene gerçekleşen meteor yağmurları bulunmaktadır. Bu yağmurlardan en çok bilineni ise Perseid yağmurudur.

Gözlendiği sırada atmosfere ve dünya'ya çarpmayı teğet geçen göktaşlarına meteor kayması denir. Diğer hepsi meteorit bulguları olarak bilinir. Nisan 2016 itibarı ile, dünyada kayıtlara geçmiş 1140 kayma gerçekleşmiştir. 38,660'dan fazla iyi belgelenmiş meteorit bulgusu olmuştur.

Göktaşları geleneksel olarak 3 geniş kategoride incelenir: taşlı göktaşları kayalardan oluşur. Bunlar genelde silikattan meydana gelir; demir göktaşları daha çok metalik demir-nikel alaşımından meydana gelir; ve taşlı-demir göktaşları hem metal hem de kaya materyali içerir.

Modern sınıflandırmalar, göktaşlarını yapılarına, kimyasal ve izotopik bileşenlerine ve içerdiği minerale göre çeşitli gruplara ayırmaktadır: 2 mm'den küçük olan göktaşları mikrometeor olarak adlandırılır.

Dünya dışı göktaşları atmosfer ile bağlı kalmadan diğer gök cisimlerine etki yapan nesnelerdir. Ay'da veya Mars'ta bulunurlar.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA