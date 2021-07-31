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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan cuma namazı sonrasında yangınla hayatını kaybeden vatandaşlara dua etti

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Giriş: 31.07.2021 00:44
Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün Çamlıca Camii'nde kıldığı cuma namazının ardından Türkiye'nin farklı bölgelerinde çıkan yangınlarda hayatını kaybeden vatandaşlar için dua etti. Erdoğan "Yarab biz aciziz, sana sığındık dualarımızı kabul et. Yangın felaketlerinde ölen kardeşimize rahmet eyle. Bir an önce bu felaketleri tamamiyle çözerek şehirlerimizi ve kardeşlerimizin yüzlerini güldürmeyi bize nasip et" ifadelerini kullandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan cuma namazı sonrasında yangınla hayatını kaybeden vatandaşlara dua etti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan cuma namazı sonrasında yangınla hayatını kaybeden vatandaşlara dua etti
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