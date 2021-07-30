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Yangınlara karşı devlet millet el ele! Marmaris'teki görüntüler sosyal medyada gündem oldu

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.07.2021 Güncelleme Tarihi: 30.07.2021
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Yangınlara karşı devlet millet el ele! Marmaris'teki görüntüler sosyal medyada gündem oldu

Türkiye'nin farklı illerinde çıkan yangınlara devlet ve sivil toplum kuruluşlarına yönelik müdahaleler sürerken, vatandaşlar da büyük bir özveri ile çalışmalara destek veriyor. Marmaris'teki yangına yönelik ilçe merkezindeki çadırlardan motosikletlerine su yükleyerek ekiplere taşıyan vatandaşlar sosyal medyada gündem oldu. Yangınlara yönelik vatandaşların aldığı inisiyatifin yanında devletin yangınlara yönelik müdahaleleri Türkiye'de bir kez daha devlet ve millet bütünlüğünü gösterdi.

Türkiye'nin çok sayıda ilinde çıkan yangınların ardından ekipler tüm hızıyla çalışmalarını sürdürürken vatandaşlar da bir bütün olarak büyük bir dayanışma örneği sergiliyor.

BÜYÜK FEDAKARLIK

Marmaris'te çıkan yangına müdahale eden ekiplere motosikletleriyle su taşıyan vatandaşlar gösterdikleri büyük fedakarlık nedeniyle sosyal medyada gündem oldu.

Yangınlara karşı tek yürek! YANGINLARA KARŞI TEK YÜREK!

DEVLET MİLLET BÜTÜNLÜĞÜ BİR KEZ DAHA GÖSTERİLDİ

Devletin ve sivil toplum kuruluşlarının yaptığı tüm çalışmalara rağmen vatandaşların bu çabası Türkiye'deki devlet ve millet arasındaki bütünlüğü bir kez daha gözler önüne serdi.

ŞAHİN AKDEMİR DE ONLARDAN BİRİYDİ

25 yaşındaki Şahin Akdemir de Marmaris'te çıkan orman yangınına müdahale eden ekiplere motosikletiyle alabildiğine su taşıdığı görüntülerle sosyal medyada gündem olmuştu.

Şahin Akdemir kaza yaptığı motosikletiyle alevler arasında kalarak hayatını kaybetti. Akdemir'in sosyal medya hesabından dün yaptığı paylaşımda, "Su taşımaya devam. Yangıncılara su taşıyacağız yine. Allah hayırlarımızı kabul eylesin" ifadeleriyle yürekleri yakmıştı.

BAŞKAN ERDOĞAN SON DURUMU AÇIKLADI

Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada "Orman yangınlarıyla mücadelemizi 45 helikopter, 6 uçak, binlerce araç ve personelimizle kararlı ve hızlı bir şekilde sürdürüyoruz. Yangından etkilenen hiçbir vatandaşımızı mağdur etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Türkiye genelindeki yangınlarda son durum ne? TÜRKİYE GENELİNDEKİ YANGINLARDA SON DURUM NE?
Marmaris'teki yangındaki görüntüler sosyal medyada gündem oldu MARMARİS'TEKİ YANGINDAKİ GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

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