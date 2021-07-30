Yangınlara karşı devlet millet el ele! Marmaris'teki görüntüler sosyal medyada gündem oldu

DEVLET MİLLET BÜTÜNLÜĞÜ BİR KEZ DAHA GÖSTERİLDİ

Devletin ve sivil toplum kuruluşlarının yaptığı tüm çalışmalara rağmen vatandaşların bu çabası Türkiye'deki devlet ve millet arasındaki bütünlüğü bir kez daha gözler önüne serdi.