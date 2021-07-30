Türkiye'de piknik mangal yasaklandı mı? Ormana giriş yasak mı? Antalya, Muğla, Gaziantep, Çanakkale, İstanbul...
Son dakika... 28, 29 ve 30 Temmuz'da 22 ilde çıkan yangına müdahele sürüyor. Birçok ilde yangın kontrol altına alınırken, bazı illerde de çalışmalar titizlikle yürütülüyor. Orman yargınları sonrası en çok merak edilenlerden biri de Türkiye genelinde ormana girişlerin yasak olup olmadığı. Peki, Türkiye'de piknik mangal yasaklandı mı? Antalya, Muğla, Gaziantep, Çanakkale, İstanbul'da ormana giriş yasak mı? İşte son gelişmeler...
Türkiye'de piknik mangal yasaklandı mı? Türkiye'de 28-29-30 Temmuz tarihlerindeki orman yangınları hakkında son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Orman yangınları sonrası mangal ve piknik yapmanın yasak olup olmadığı merak ediliyor. Türkiye genelinde milyonlarca vatandaşın merak ettiği konu ile ilgili son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, Türkiye'de piknik mangal yasaklandı mı? Antalya, Muğla, Gaziantep, Çanakkale, İstanbul'da ormana giriş yasak mı? İşte haberin detayları...
TÜRKİYE'DE PİKNİK MANGAL YASAKLANDI MI? ORMANA GİRİŞ YASAK MI?
Hemen şunu belirtelim ki, Türkiye genelinde piknik ve mangal yasağı ile ilgili resmi bir açıklama gelmedi. Ancak, bazı illerde tedbir amaçlı ormana giriş yasağı bulunuyor. Yangının olduğu bölgelerde ormana giriş yasaklanırken, Gaziantep'te 15 gün, Çanakkale'de de 30 gün ormanlara giriş yasaklandı. Konu ile ilgili yeni gelişmeler yaşandıkça haberimizin içeriğinde yer alacak.
TÜRKİYE ORMAN YANGINLARI SON DURUM
Türkiye'de 28-29-30 Temmuz tarihlerinde 22 ilde çıkan 71 yangından 57 yangın kontrol altına alındı, 14 yangın devam ediyor. Devam eden yangınlara; 3 uçak, 9 iha, 1 insansız helikopter, 1 yangın söndürme tankı, 38 helikopteri 680 arazöz, 55 iş makinası, 4000'in üzerinde personel ile müdahale ediliyor.
OGM'NİN "HAVA GÜCÜ" FİLOSUNUN SU TAŞIMA KAPASİTESİ 148 BİN TON
Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğünün (OGM) yangın söndürme hava filosunun su taşıma kapasitesi, bu yıl itibarıyla 148 bin tona yükseltildi.
AA muhabirinin OGM'den edindiği bilgiye göre, Türkiye'de 2009'dan itibaren deniz, göl ve barajlardan su alabilen amfibik uçaklar kullanılmaya başlandı.
Sadece havaalanlarında su alımı yapabilen (havaalanı dolum) uçaklar 1,5 ton su alabilirken, 2009 yılındaki amfibik uçaklarla bu kapasite 4,5 tona çıktı. 2020-2021'de ilk kez kullanılan amfibik uçaklarla 10 ton su kapasitesine ulaşıldı.
Yangınlarla mücadelede 2,5 ton su alabilen helikopterler kullanılırken, helikopter gücünün de kapasitesi artırıldı. 2020-2021'de ilk kez 3,5 ton, 7,5 ton ve 10 ton su alabilen helikopterler hizmete alındı.
Bu yıl 3 amfibik uçak ve 39 su atar helikopter kullanılmaya başlandı. Hava araçlarının toplam su kapasitesi 2018'e kadar 80 bin ton iken, 2021 itibarıyla 148 bin tona yükseltildi.
UÇAK VE HELİKOPTERLERİN AVANTAJLARI
Yangınla mücadelede uçak ve helikopterin ayrı ayrı avantajları bulunuyor. Helikopterler birçok su kaynağından, uçaklar ise sadece deniz, göl ve büyük barajlardan su alabiliyor.
Uçaklar hız yaparak özellikle dış yangınlara helikopterlere göre daha erken intikal edebiliyor. Helikopterler ise manevra kabiliyeti yüksek olduğundan her bölgeye rahatça müdahale imkanı sağlıyor.
Uçaklar yüksek kapasitede, helikopterler daha düşük kapasitede su alabiliyor.
Uçaklar kaynaktan su alamadığı için su atma süresi uzarken, helikopterler birçok kaynaktan su aldığı için seri şekilde su atabiliyor.
İHA'LARLA TAKİP
OGM bünyesindeki 4 İHA, yangınlarla mücadelede görüntü almak için kullanılıyor. Bu İHA'ların yanı sıra Milli Savunma Bakanlığı bünyesindeki İHA'lardan da destek alınıyor. Bu kapsamda, Türkiye'nin farklı noktalarında son 3 günde çıkan 71 orman yangınıyla mücadelede bakanlık bünyesindeki 5 İHA da kullanılmaya başlandı. Böylece kullanılan İHA sayısı 4'ten 9'a yükseldi.
4 BİN YANGIN HAVUZU
Su kaynaklarının olmadığı ve yangın riskinin yüksek olduğu bölgelerde OGM tarafından tesis edilmiş 4 bin 6 yangın havuzu/göleti bulunuyor. Helikopterler en yakın yangın havuzu koordinatına yönlendiriliyor ve birçok yangın bu sayede büyümeden kontrol altına alınıyor.
İLK MÜDAHALE "KARA GÜCÜ"NDEN
Birçok orman yangınına 12 dakika gibi bir sürede kara araçlarıyla ilk müdahale yapılıyor. 2021'de orman yangınlarına daha erken ve etkili şekilde müdahale etmek için yer ekiplerinde 1078 arazöz, 281 su tankeri, 2 bin 270 ilk müdahale aracı, 176 dozer, 501 diğer araç-iş makinaları ile toplam 4 bin 306 araç ve bu araçlarda görevli 10 bin 550 yangın işçisi, 4 bin 110 teknik eleman, 6 bin 440 memur olmak üzere 21 bin 90 personel görev yapıyor.
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