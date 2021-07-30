Türkiye'de piknik mangal yasaklandı mı? Ormana giriş yasak mı? Antalya, Muğla, Gaziantep, Çanakkale, İstanbul...

Türkiye'de piknik mangal yasaklandı mı? Türkiye'de 28-29-30 Temmuz tarihlerindeki orman yangınları hakkında son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Orman yangınları sonrası mangal ve piknik yapmanın yasak olup olmadığı merak ediliyor. Türkiye genelinde milyonlarca vatandaşın merak ettiği konu ile ilgili son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, Türkiye'de piknik mangal yasaklandı mı? Antalya, Muğla, Gaziantep, Çanakkale, İstanbul'da ormana giriş yasak mı? İşte haberin detayları...

TÜRKİYE'DE PİKNİK MANGAL YASAKLANDI MI? ORMANA GİRİŞ YASAK MI?

Hemen şunu belirtelim ki, Türkiye genelinde piknik ve mangal yasağı ile ilgili resmi bir açıklama gelmedi. Ancak, bazı illerde tedbir amaçlı ormana giriş yasağı bulunuyor. Yangının olduğu bölgelerde ormana giriş yasaklanırken, Gaziantep'te 15 gün, Çanakkale'de de 30 gün ormanlara giriş yasaklandı. Konu ile ilgili yeni gelişmeler yaşandıkça haberimizin içeriğinde yer alacak.