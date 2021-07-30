324 haneye ulaştı! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yangınlardan etkilenen aileler için 10 milyon TL'lik yardım



"Yerleşim alanlarını da etkileyen yangınlarda mağdur olan hanelerin acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanabilmesi amacıyla Adana 3.5 milyon TL, Antalya 5 milyon TL, Mersin 500 bin TL, Osmaniye 1 milyon TL olmak üzere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımıza kaynak aktarıyoruz. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak 6 ilimizde 101 uzman personelimizle 324 haneye ulaştık, bin 142 kişiye psikososyal destek verdik. Yangından etkilenen vatandaşlarımız için destek ve yardımlarımızı sürdüreceğiz. Devam eden orman yangınları ile ilgili kundaklama dahil her türlü ihtimal değerlendiriliyor. Ülkemizin akciğerlerini hedef alan bu ihanetin en ağır şekilde cezalandırılacağından şüphemiz yok. Hükümetimiz yangınların kontrol altına alınması için tüm imkanları seferber etmiş durumda. 2 İHA, 3 uçak, 38 helikopter, 1 insansız helikopter, 680 arazöz ve 4 bin görevli ile 7/24 çalışmalarımız sürüyor."

Yerleşim alanlarını da etkileyen yangınlarda mağdur olan hanelerin acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanabilmesi amacıyla,

Adana 3.500.000 TL

Antalya 5.000.000 TL

Mersin 500.000 TL

Osmaniye 1.000.000 TL

olmak üzere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımıza kaynak aktarıyoruz. — Derya Yanık (@deryayanikashb) July 30, 2021