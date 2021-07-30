Tüyleri diken diken eden olay! Mersin'deki yangında şehit kabri ve Türk bayrağı yanmadı

Dün Silifke'de orman yangını çıkmış, yangın nedeniyle çok sayıda ev tedbiren boşaltılmıştı. Kuvvetli rüzgar nedeniyle yangın, çevredeki diğer mahallelere de yayılmıştı.

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