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Tüyleri diken diken eden olay! Mersin'deki yangında şehit kabri ve Türk bayrağı yanmadı

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Giriş Tarihi: 30.07.2021 Güncelleme Tarihi: 30.07.2021
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Tüyleri diken diken eden olay! Mersin'deki yangında şehit kabri ve Türk bayrağı yanmadı

Mersin'in Silifke ilçesinde dün çıkan orman yangınında hasar oluşan mezarlıkta, Tunceli'de 2018 yılında şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Ferruh Dikmen'in kabri ve Türk bayrağının zarar görmemesi dikkati çekti. Şehidin kabrini ziyaret eden Soner Yeşil, "Mezarlıklarımız yandı ama şehidimizin mezarı yanmadı. Bayrağımız yanmadı." dedi.

İlçede dün sabah saatlerinde Boğsak mevkisinde başlayan, Işıklı, Hırmanlı ve Yeşilovacık mahallelerine yayılan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Yangından etkilenen Yeşilovak Mahallesi'ndeki Çankaya Mezarlığı'nın bir kısmında da hasar oluştu.

Mezarlıkta kabri bulunan şehit Dikmen'in kabri ve Türk bayrağının zarar görmemesi ise dikkati çekti.

Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde Ekim 2018'de olumsuz hava koşullarından etkilenerek şehit düşen Dikmen'in kabrini ziyaret eden vatandaşlar dua etti.

Vatandaşlardan Soner Yeşil, sosyal medyada yapılan paylaşımlarda şehidin mezarının zarar görmediğini öğrendiğini ve kabri ziyarete gittiğini söyledi.

Bölgedeki yangının çeşitli alanlarda hasara neden olduğunu anlatan Yeşil, "Mezarlıklarımız yandı ama şehidimizin mezarı yanmadı. Bayrağımız yanmadı." dedi.

Dün Silifke'de orman yangını çıkmış, yangın nedeniyle çok sayıda ev tedbiren boşaltılmıştı. Kuvvetli rüzgar nedeniyle yangın, çevredeki diğer mahallelere de yayılmıştı.

Orman yangınlarına müdahale başladı! Kahreden görüntüler ORMAN YANGINLARINA MÜDAHALE BAŞLADI! KAHREDEN GÖRÜNTÜLER
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