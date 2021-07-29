CHP'li İBB'nin festivaline tepki yağdı! "Hacı Bektaş-ı Veli'nin kemiklerini sızlatır"

Hıdır Bulut da Hacı Bektaş-ı Veli'nin adının siyasi bir figür olarak kullanılmasına karşı olduklarını ifade ederek, "Kimse Hacı Bektaş-ı Veli'nin adını siyaset sahnesine çekemez, kimsenin buna hakkı yok. O bu topluma mal olmuş bir serçeşme. Mevlana, Hacı Bektaş siyasete çekilmez. Aleviler kendi inançlarını siyaset arenasına katmazlar. Bu festival Hacı Bektaş-ı Veli'nin kemiklerini sızlatır. Hacı Bektaş ne yapmış? Bilim adamı yetiştirmiş. Dünyanın her yerinde bir Hacı Bektaş türbesi var." diye konuştu.

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