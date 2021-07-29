Suriyeli "göçmenlere" suyu 10 kat pahalı vereceğini söyleyenzinhar geri adım atmam diyor.CHP Genel Başkanı'nun göçmen karşıtı videosundan sonra öyle coşmuş ki durdurana aşk olsun!Hatta..."Su ve katı atık bedellerini 10 kat artırmak işe yaramazsa başka tedbirler alacağım" diyor.Nasıl tedbirler alacağını açıklamıyor. Zamanı gelince öğrenecekmişiz!Sizi bilmem ama sudan sonra benim aklıma ekmek geliyor... Sanırım fırıncılara dadiyecek.Bu da işe yaramazsa gaz odaları mı devreye girecek diye soracak değiliz. Bunun şakasını bile yapmam. O kadar da değil.Lakin...Bu Tanju Özcan, CHP'nin değil de AK Parti'nin belediye başkanı olacaktı da sizmaharetlerini görecektiniz.yollu haberler üretmektehiç gecikmezlerdi.Polonya'daki mobilize gaz odalarınınfotoğrafları üzerinde çalışıp mahuthaberin görseli olarak sunmayı ihmaletmezlerdi.da çıkar, "Çocuklar katledilmesin diye bölgedeki gaz odalarının önünde yatmaya gidiyorum" derdi.Tıpkıdöneminde Can Dündar'ın bir televizyon kanalına telefonla bağlanıp,dediği gibi.

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Tanju Özcan'ın ırkçı faşist "açıklamalarına" CHP içinden bile tepki gösterildi ama'ndan hâlâ tık yok.Mahut "mülteci" düşmanlığını CHP Belediye Başkanı değil de AK Partili herhangi bir belediye başkanı yapsaydı fırsatı kaçırmazdı.'mızda aynı mataradan su içen Kürt, Türk, Arapların kadim kardeşliğinden dem vurur... Bu kardeşlik uğruna bir ömür savaşan Mısırlı'i, Libya'dan'yi, Yemenli'yı, Cezayir'den'i, Tunus'tan'yi, Irak'tan Kut'ül Amare deyince akla gelen'yı ve Suriye'den'ın isimlerini anar, sonra da "Kardeşlerimize suyu çok görenler bu aziz milletin ferdi olamaz" derdi.Şimdi susuyor!..Şayet "refiki" Kılıçdaroğlu'yla ters düşmekten çekiniyorsa, dedim ya Tanju Özcan'a CHP'den bile tepki var, içi rahat olsun.

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Almanların ünlüdergisinin, "Erdoğan'ı devirmek için sosyal demokratlar ve HDP ile işbirliği yapmaya hazır mısınız?" sorusuna, her zamanki gibi lafın belini kırdıktan sonra,cevabını verdiği söyleşinin bir yerinde şöyle demiş:"İnsanlar bana AKP'den neden ayrıldınız diye sorarlardı. Artık kimse bana bunu sormuyor..."Neden sorsunlar Sayın Davutoğlu?Suriye'deki göç dalgasında stratejik derinlikli politikanın vebali olduğu halde göçmenlere su bile vermek istemeyen Tanju Özcan'a bile susacak hale gelmişsin.Sana artık kim neyi sorsun?