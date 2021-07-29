CHP'li İBB'nin tedbirsizliği cana mal oldu! Şantiye alanı dehşet saçıyor

Başakşehir'de bulunan İstiklal Caddesi üzerinde yol genişletme çalışması yapan İBB, akan trafiğe kurduğu şantiye alanı ile tehlike saçmaya devam ediyor. Yol kenarında bulunan kırık ve büyük betonlar her an devrilme tehlikesi saçarken topraklar ise yola dökülüyor.