29 Temmuz 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: MİT'ten PKK'ya ağır darbe! Kırmızı bültenle aranan "Piro Karker" kod adlı Cimşit Demir yakalandı

Son dakika: MİT'ten PKK'ya ağır darbe! Kırmızı bültenle aranan "Piro Karker" kod adlı Cimşit Demir yakalandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 29.07.2021 Güncelleme Tarihi: 29.07.2021
ABONE OL
Son dakika: MİT'ten PKK'ya ağır darbe! Kırmızı bültenle aranan Piro Karker kod adlı Cimşit Demir yakalandı

Son dakika haberleri... Kırmızı bültenle aranan, Avrupa'ya kaçış hazırlığındaki PKK/KCK üyesi "Piro Karker" kod adlı Cimşit Demir, MİT'in operasyonuyla Irak'ın kuzeyinde yakalanıp Türkiye'ye getirildi.

Kırmızı bültenle aranan, Avrupa'ya kaçış hazırlığındaki PKK/KCK üyesi "Piro Karker" kod adlı Cimşit Demir, MİT'in operasyonuyla Irak'ın kuzeyinde yakalanıp Türkiye'ye getirildi.

Irak'ın Kandil alanında sözde bölük komutanı olarak faaliyet yürüten ve İNTERPOL tarafından kırmızı bülten ile aranan PKK/KCK mensubu Cimşit Demir, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın operasyonuyla yakalanıp Türkiye'ye getirildi.

Detaylar gelecek...

Kırmızı listedeki terörist yakalandı KIRMIZI LİSTEDEKİ TERÖRİST YAKALANDI

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA