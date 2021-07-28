Emine Erdoğan ses telleri kesik köpeği Yonca Evcimik'e emanet etti! ‘Can dostunu’ buldu

Hayvanları Koruma Kanunu'na ilişkin görüşlerini paylaşan Zengin, belediyelerin bu konuda önemli katkıları olduğunu dile getirdi. Zengin, "Artık kanunun hayat bulması için gayret sarf edeceğiz. Artık hukuken hiçbir sorunumuz kalmadı, bundan sonrası çalışma artık. Şunu söyleyebilirim, Mecliste sivil toplumla beraber çalıştığımız önemli bir kanun oldu. Hep beraber yaptık bu kanunu." diye konuştu.

Yonca Evcimik de Özlem Zengin'e gayretlerinden dolayı teşekkür etti.