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Son dakika: 2021 YKS sonuçları açıklandı! YKS tercihleri ne zaman yapılacak?

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Giriş Tarihi: 28.07.2021 Güncelleme Tarihi: 28.07.2021
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Son dakika: 2021 YKS sonuçları açıklandı! YKS tercihleri ne zaman yapılacak?

Son dakika haberine göre: Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği 2021 YKS sonuçları açıklandı. ÖSYM, 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarını "https://sonuc.osym.gov.tr" internet sitesinden açıkladı.

ÖSYM, 2021 YKS sınav sonuçlarını açıkladı. Bu sabah yapılan açıklamaya göre ÖSYM aday işlemleri sayfası üzerinden YKS sonucu sorgulama ekranı üniversite adayı öğrencilerin erişimine açıldı. AYT, YDT ve TYT'ye giren öğrenciler, ÖSYM üzerinden YKS sonuçları, puan durumu ve sıralaması gibi verilere erişebilecek.

2021 YKS SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

YKS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak sorusu son günlerin en çok araştırılan konuları arasında yer alıyordu. ÖSYM'den gelen son dakika açıklamasına göre 2021 YKS sonuçları açıklandı. Sınava giren adaylar, ÖSYM aday işlemleri sayfası üzerinden T.C kimlik numarası ile YKS sonucu görüntüleme işlemini gerçekleştirebilecek.

ÖSYM tarafından yapılan duyuru şu şekilde:

"2021-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) Sonuçları Açıklandı

26 - 27 Haziran 2021 tarihlerinde uygulanan Yükseköğretim Kurumları Sınavına (2021-YKS) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 28 Temmuz 2021 tarihinde saat 07.00'den itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.

YKS (ÜNİVERSİTE) TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Tercih süresi, 5-13 Ağustos 2021 tarihleri arasındadır. Tercih bildirim işleminizi tamamladıktan sonra "Tercih Süresi" içerisinde https://ais.osym.gov.tr internet adresinden tercihlerinizde değişiklik yapabilirsiniz. Tercih işleminizi tamamladıktan sonra "Tercih Süresi" içerisinde https://ais.osym.gov.tr internet adresinden tercih bilgilerinizi mutlaka kontrol ediniz ve yazıcıdan tercih listenizin bir dökümünü edinerek saklayınız.

ÜNİVERSİTE KONTENJANLARI DA AÇIKLANDI

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2021 YKS kontenjan sayısal verilerinin yer aldığı tabloyu sosyal medya hesabından paylaştı.

Buna göre, devlet üniversitelerinin toplam kontenjanı ön lisans programları için 413 bin 504, lisans programları için 390 bin 923, özel yetenek programları için 23 bin 904, okul birincileri için 24 bin 537 olmak üzere toplam 852 bin 868 oldu. Vakıf üniversitelerinde ön lisans programlarına 75 bin 44, lisans programlarına 92 bin 396, özel yetenek programlarına 4 bin 171 olmak üzere 171 bin 611 kontenjan ayrıldı.

KKTC üniversitelerinde ön lisans programlarına 3 bin 372, lisans programlarına 9 bin 997, özel yetenek programlarına 101 olmak üzere toplam 13 bin 470 kontenjan verildi.

Diğer ülkelerdeki üniversitelerde ise kontenjanlar ön lisans programlarında 80, lisans programlarında 816, özel yetenek programlarında 20 olmak üzere toplam 916 olarak belirlendi.

Bu kapsamda üniversitelerde bu yılın toplam kontenjanları, ön lisans için 492 bin, lisans programları için 494 bin 132, özel yetenek programları için 28 bin 196, okul birincisi için 24 bin 537 olmak üzere toplam 1 milyon 38 bin 865 şeklinde gerçekleşti

2021 YKS sonuçları açıklandı 2021 YKS SONUÇLARI AÇIKLANDI

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