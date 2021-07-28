MHP'li Semih Yalçın'dan Mustafa Akıncı'ya Devlet Bahçeli yanıtı: EOKA artığı Akıncı
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda MHP lideri Devlet Bahçeli'yi hedef alan KKTC eski Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'ya sert sözlerle yüklendi. Yalçın "EOKA artığı Akıncı! Satışa getirmeye ve Rum kesimine yamamaya çalıştığın KKTC halkının seni neden tekrar seçmediğini hiç akletmedin mi?" ifadelerini kullandı.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Semih Yalçın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi hedef alan KKTC eski Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'ya Twitter hesabından yaptığı paylaşımla yanıt verdi.
"SEN O SOYADINA ZERRE LAYIK DEĞİLSİN"
Semih Yalçın paylaşımında, "KKTC'nin mazul Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, yememiş içmemiş Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'ye lüzumsuz laf söylemiş. İçinde yaşadığı helenist ihanet yalağını hesaba katmadan düzeyden bahsetmiş.
Yahu Rum Mustafa, düzey kelimesi senin gibi çukur Marksistlere feza kadar uzak… Sen zerre kadar layık olmadığın o adı da soyadı da değiştirip Grivas, Sampson veya Makarios gibi isimler almalısın!
"EOKA ARTIĞI AKINCI"
EOKA artığı Akıncı! Satışa getirmeye ve Rum kesimine yamamaya çalıştığın KKTC halkının seni neden tekrar seçmediğini hiç akletmedin mi? Fikir yoksunluğuyla suçladığın MHP Lideri Sayın Devlet Bahçeli'nin düşüncelerinin zekâtı bile senin gibi mayası bozukları kırk yıl fermente etmeye yeter!" ifadelerini kullandı.
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