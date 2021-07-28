HDP'li Meral Danış Beştaş'tan Kürdistan rüyası sonrası tuhaf açıklama: Kürt illerindeki vatandaşlar AK Parti yüzünden aşı olmuyor

"KÜRDİSTAN" DEDİ

Türkiye'de kaotik bir durum olduğunu iddia eden Beştaş, Diyarbakır, Mardin ve Siirt için Kürdistan ifadesini kullanırken "Herkes bir isyan içinde. Kürdistan'da millet aşı olmuyor. Size şaka gibi geliyor. Çünkü devlete güvenmiyorlar. Kürt illerine gidiyoruz, Diyarbakır, Mardin, Siirt... 'Neden aşı olmuyorsunuz' diyoruz, 'Biz AK Parti'ye güvenmiyoruz ki' diyorlar." dedi.