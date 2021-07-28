HDP'li Meral Danış Beştaş'tan Kürdistan rüyası sonrası tuhaf açıklama: Kürt illerindeki vatandaşlar AK Parti yüzünden aşı olmuyor
HDP'li Meral Danış Beştaş Adana'da yaptığı konuşmada Türkiye'de koronavirüse karşı uygulanan aşılara ilişkin açıklamalarda bulundu. Konuşmasında doğu illeri için "Kürdistan" ifadesini kullanan Beştaş doğu bölgesindeki aşılama oranlarının düşüklüğü nedeniyle AK Parti'yi suçladı. Beştaş, "Kürt illerinde millet aşı olmuyor. 'Neden aşı olmuyorsunuz' dediğimizde, 'Biz AK Parti'ye ve MHP'ye güvenmiyoruz' diyorlar" ifadelerini kullandı.
Halkların Demokrasi Partisi (HDP) üyesi Meral Danış Beştaş, Adana'ya yaptığı ziyarette koronavirüsle mücadele kapsamında Türkiye genelinde vatandaşlara yönelik uygulanan aşılar hakkında açıklamalarda bulundu.
"HALKIN DEVLETE GÜVENİ YOK"
HDP seçmeninin yoğun olduğu doğu illerinde aşılama oranlarının son derece düşük olmasından dolayı AK Parti'yi suçlayan Beştaş, "Halkın devlete güveni yok" şeklinde konuştu.
"KÜRDİSTAN" DEDİ
Türkiye'de kaotik bir durum olduğunu iddia eden Beştaş, Diyarbakır, Mardin ve Siirt için Kürdistan ifadesini kullanırken "Herkes bir isyan içinde. Kürdistan'da millet aşı olmuyor. Size şaka gibi geliyor. Çünkü devlete güvenmiyorlar. Kürt illerine gidiyoruz, Diyarbakır, Mardin, Siirt... 'Neden aşı olmuyorsunuz' diyoruz, 'Biz AK Parti'ye güvenmiyoruz ki' diyorlar." dedi.
"DEVLET ÇİP TAKACAK DİYORLAR"
Bölgede yaşananları korkunç olarak niteleyen Beştaş, "İyi bir şeyi bile kabul etmiyor vatandaşlar. 'Çip takacaklar, kısırlaştıracaklar' diyor. O güven olgusu, devlete, iktidara güven duygusu kaybolmuş." ifadelerini kullandı.
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