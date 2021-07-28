Bilim Kurulu toplantısı bitti mi, ne zaman bitecek? Bilim Kurulu kararları belli oldu mu? Yeni kısıtlamalar gelecek mi?
Bilim Kurulu toplantısı bitti mi, ne zaman bitecek? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca önderliğinde başlıyor. Son dönemde günlük vaka sayılarında yaşanan artış sonrasında alınacak kararlar merak ediliyor. Bakan Koca, toplantının ardından canlı yayında açıklamalarda bulunacak. İşte, Bilim Kurulu toplantısı bitti mi, ne zaman bitecek? Bilim Kurulu kararları belli oldu mu?
Bilim Kurulu toplantısı bitti mi, ne zaman bitecek? Bilim Kurulu kararları belli oldu mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca liderliğinde toplanan Bilim Kurulu'ndan çıkacak kararlar merak ediliyor. Son dönemde artan vaka sayıları sonrasında yeni kısıtlamaların gelip gelmeyeceği gündemde yer alıyor. İşte, Bilim Kurulu toplantısı bitti mi, ne zaman bitecek?
BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN?
Koronavirüs Bilim Kurulu saat 16.30'da video konferans yöntemiyle toplanacak. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, toplantının ardından saat 18.00'de YouTube üzerinden canlı açıklama yapacak
KISITLAMA GELECEK Mİ?
Öncelikle belirtmekte fayda var ki Bilim Kurulu'nun kısıtlama ilan etme yetkisi yok. Sadece Bakanlar Kurulu'na tavsiye sunulabiliyor. Ancak bununla birlikte yeniden kısıtlamaların gelmesiyle ilgili bir tavsiye sunulması ihtimali düşük görülüyor. Tavsiyenin kısıtlama ile ilgili değil aşılama oran ve hızının artmasıyla ilgili zorlayıcı tedbirlerin devreye sokulmasıyla ilgili olması tahmin ediliyor.
Örneğin AVM, stadyum, konserlere girişte aşı zorunluluğunun getirilmesinin Bilim Kurulu tarafından önerilmesi ihtimaller dahilinde görülüyor.
Kesin bilgi bugün ki toplantı sonrasında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan açıklamanın ardından belli olacak.
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