Bilim Kurulu toplantısı bitti mi, ne zaman bitecek? Bilim Kurulu kararları belli oldu mu? Yeni kısıtlamalar gelecek mi?

KISITLAMA GELECEK Mİ?

Öncelikle belirtmekte fayda var ki Bilim Kurulu'nun kısıtlama ilan etme yetkisi yok. Sadece Bakanlar Kurulu'na tavsiye sunulabiliyor. Ancak bununla birlikte yeniden kısıtlamaların gelmesiyle ilgili bir tavsiye sunulması ihtimali düşük görülüyor. Tavsiyenin kısıtlama ile ilgili değil aşılama oran ve hızının artmasıyla ilgili zorlayıcı tedbirlerin devreye sokulmasıyla ilgili olması tahmin ediliyor.