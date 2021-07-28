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CHP'li vekilin yalanına yandaş medya çanak tuttu! 'Kaçak geçiş' yalanı görüntülerle ifşa oldu

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.07.2021 Güncelleme Tarihi: 28.07.2021
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CHP'li vekilin yalanına yandaş medya çanak tuttu! 'Kaçak geçiş' yalanı görüntülerle ifşa oldu

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, memleketi Niğde'ye giderken Ankara-Niğde otoyolunu tercih etti. HGS bakiyesi yetersiz olduğu için çıkış yaptığı çiftlik ilçesi gişelerinde durdurulan Gürer'e, görevli personel tarafından otoyol ücretini 15 gün içerisinde ödemesi için bilgi makbuzu verildi. Ancak Gürer borcunu ödemeyince, gecikme cezasıyla birlikte icraya verildi. Mağdur algısı yaratabilmek için FOX, Sözcü, Cumhuriyet, TELE 1 gibi yandaş medyaya demeçler veren ve asılsız iddiaları ortaya atan CHP'li vekili, gişelerin güvenlik kameraları yalanladı.

"Doğrudan bariyer açıldı, ben de geçtim" dedi CHP'li vekilin algı oyunu güvenlik kameraları ile yalanlandı.

18 Mart tarihinde Ankara-Niğde otoyolunu kullanan CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, "Otoyol ücretini ödediği halde kendisine icra takibi başlatıldığını" iddia etti.

Gürer'in "bariyer açıldı direkt geçtim" iddiasını otoyol gişelerinde bulunan güvenlik kameraları boşa çıkardı.

Niğde'nin çiftlik ilçesinde bulunan gişelerden otoyoldan çıkan Gürer'in HGS bakiyesi olmadığı için bariyer açılmadı.

Otoyol ücretini yasal süre olan 15 gün içerisinde ödemesi için kendisine gişe personeli tarafından bilgilendirme fişi verildi.

119 liralık geçiş ücretini belirtilen süre içerisinde yatırmayan Gürer'in cezası gecikme bedeliyle birlikte 597 liraya çıktı.

Bu durumu çarpıtarak, mağduriyet algısı yaratmak isteyen CHP'li Gürer, Sözcü ve Cumhuriyet gazetelerinin yanı sıra FOX televizyonuna yaptığı açıklamada ücretini ödediği halde icraya verildiğini iddia etti. Ancak gerçek bambaşkaydı.

Gürer, bir adım daha ileri giderekdevletin yatırımlarını karalamak için hükümeti de hedef tahtasına koydu.

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