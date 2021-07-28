CHP'li vekilin yalanına yandaş medya çanak tuttu! 'Kaçak geçiş' yalanı görüntülerle ifşa oldu
CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, memleketi Niğde'ye giderken Ankara-Niğde otoyolunu tercih etti. HGS bakiyesi yetersiz olduğu için çıkış yaptığı çiftlik ilçesi gişelerinde durdurulan Gürer'e, görevli personel tarafından otoyol ücretini 15 gün içerisinde ödemesi için bilgi makbuzu verildi. Ancak Gürer borcunu ödemeyince, gecikme cezasıyla birlikte icraya verildi. Mağdur algısı yaratabilmek için FOX, Sözcü, Cumhuriyet, TELE 1 gibi yandaş medyaya demeçler veren ve asılsız iddiaları ortaya atan CHP'li vekili, gişelerin güvenlik kameraları yalanladı.
"Doğrudan bariyer açıldı, ben de geçtim" dedi CHP'li vekilin algı oyunu güvenlik kameraları ile yalanlandı.
18 Mart tarihinde Ankara-Niğde otoyolunu kullanan CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, "Otoyol ücretini ödediği halde kendisine icra takibi başlatıldığını" iddia etti.
Gürer'in "bariyer açıldı direkt geçtim" iddiasını otoyol gişelerinde bulunan güvenlik kameraları boşa çıkardı.
Niğde'nin çiftlik ilçesinde bulunan gişelerden otoyoldan çıkan Gürer'in HGS bakiyesi olmadığı için bariyer açılmadı.
Otoyol ücretini yasal süre olan 15 gün içerisinde ödemesi için kendisine gişe personeli tarafından bilgilendirme fişi verildi.
119 liralık geçiş ücretini belirtilen süre içerisinde yatırmayan Gürer'in cezası gecikme bedeliyle birlikte 597 liraya çıktı.
Bu durumu çarpıtarak, mağduriyet algısı yaratmak isteyen CHP'li Gürer, Sözcü ve Cumhuriyet gazetelerinin yanı sıra FOX televizyonuna yaptığı açıklamada ücretini ödediği halde icraya verildiğini iddia etti. Ancak gerçek bambaşkaydı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Bilim Kurulu toplantısı bitti mi, ne zaman bitecek? Bilim Kurulu kararları belli oldu mu? Yeni kısıtlamalar gelecek mi?
- Türkiye ABD voleybol maçı ne zaman? Türkiye - ABD kadın voleybol maçı hangi tarihte, saat kaçta?
- AÖF kayıtları ne zaman başlayacak? AÖF 2021-2022 yaz okulu kayıtları hangi tarihte başlayacak? İşte takvim...
- Flaş açıklama: Okullar 6 Eylül'de açılacak mı? 2021-2022 ilkokul, ortaokul ve liselerde yüz yüze eğitim iptal mi oldu?
- 28. Dönem POMEM ilanı yayınlandı mı? 2021 POMEM polis alımı başvuru tarihi ne zaman? Şartlar neler?
- PMYO 2021 TYT taban puanı açıklandı mı? Lise mezunu PMYO polis alımı başvuru tarihi ne zaman? Şartlar...
- MSB PERTEM kura sonuçları sorgulama: 2021 MSB 2.553 işçi alımı sonuçları isim listesi nereden görüntülenir?
- YÖK Atlas 2021 YKS tercih robotu: Kaç puanla hangi üniversiteye girilir? 200-230-240-250-270-300-320 puanla...
- YKS başarı sıralaması son dakika açıklandı mı? 2021 YKS TYT AYT sıralama nedir? ÖSYM son açıklamalar
- Emekli maaş farkları yattı mı? Memur ve emekli maaş farkları ne zaman yatacak? İşte tarihler...
- GSB personel alımı 2021 başvuruları ne zaman yapılacak? GSB personel alımı başvuruları başladı mı? İşte şartları...
- YKS sınav sonuçları son dakika açıklandı mı? 2021 YKS sınav sonuçları belli oldu mu, erken açıklanır mı? İşte sıralama tahminleri...