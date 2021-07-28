CHP'li vekilin yalanına yandaş medya çanak tuttu! 'Kaçak geçiş' yalanı görüntülerle ifşa oldu

Bu durumu çarpıtarak, mağduriyet algısı yaratmak isteyen CHP'li Gürer, Sözcü ve Cumhuriyet gazetelerinin yanı sıra FOX televizyonuna yaptığı açıklamada ücretini ödediği halde icraya verildiğini iddia etti. Ancak gerçek bambaşkaydı.