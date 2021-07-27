Kuzey Irak'ta 2 asker şehit oldu: Milli Savunma Bakanlığı son dakika olarak duyurdu
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasında Pençe Harekatı bölgesinde çıkan çatışmada 2 askerimizin şehit olduğu duyuruldu. Bakanlık saldırının arama tarama faaliyetleri sırasında gerçekleştiğini de açıkladı. Piyade Uzman Çavuş Sergen Güçlüer ve Piyade Teğmen Ali Rıza Özcücük'ün şehadet haberleri memleketleri Aksaray ve Gaziantep'e ulaştı. Acı haber sonrası şehitlerimizin aileleri gözyaşlarına boğulurken, evlerinin bulundukları sokaklara Türk bayrağı asıldı.
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada iki askerin şehit olduğunu, bir teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyi Harkurk bölgesinde gerçekleştirilen Pençe Harekatı bölgesinde bugün arama tarama faaliyeti sırasında teröristlerle temas sağlandığı aktarıldı.
Çıkan çatışmada iki askerin şehit olduğu, bir askerin ise yaralandığı ve hastaneye sevk edildiği ifade edilen açıklamada, çatışmada bölücü terör örgütü mensubu bir teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.
BAKANLIĞIN AÇIKLAMASI
Pençe Harekâtı (Irak Kuzeyi/Hakurk) bölgesinde 27 Temmuz 2021 tarihinde arama tarama faaliyeti sırasında teröristlerle temas sağlanmış, çıkan çatışmada iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilmiştir.
Bahse konu çatışmada bölücü terör örgütü mensubu bir terörist etkisiz hale getirilmiştir.
BAŞSAĞLIĞI MESAJI
Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize acil şifalar dileriz.
AKSARAY'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ
Irak'ın kuzeyindeki Pençe Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen 24 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Sergen Güçlüer'in şehadet haberi, Aksaray'daki ailesine ulaştırıldı.
Şehidin babaannesi Neziha Güçlüer'in evine Türk bayrağı asıldı. Şehidin babası Mustafa ve annesi Aybeniz Güçlüer'in İstanbul'da ikamet ettiği ve Kurban Bayramı nedeniyle memleketleri Aksaray'a geldikleri öğrenildi.
Bekar olduğu öğrenilen şehit Güçlüer'in naaşı, yarın Ihlara beldesinde toprağa verilecek.
GAZİANTEP'TE BÜYÜK ÜZÜNTÜ
Irak''ın kuzeyindeki Pençe Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Teğmen Ali Rıza Özcücük'ün (28) şehadet haberi Gaziantep'teki ailesine ulaştı.
Pençe Harekatı kapsamında Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde görevli askerlere, PKK'lı teröristlerce ateş açıldı. Saldırıda şehit olan Piyade Teğmen Ali Rıza Özcücük'ün acı haberini Vatan Mahallesinde yaşayan Nihat- Fatma Özcücük çiftine askeri yetkililer, sağlık ekibi ile birlikte verdi. Oğullarının şehadet haberiyle üzüntü yaşayan çift, gözyaşlarına boğuldu. Haberi alan ailenin yakınları ve komşuları ise eve taziye ziyaretinde bulundu. Şehidin evine ve evin bulunduğu sokağa Türk bayrağı asıldı.
SABAH ANNESİ İLE KONUŞMUŞ
Yakınları, nişanlı olduğu öğrenilen şehit Ali Rıza Özcücük'ün sabah annesi ile telefonda konuştuğunu belirtti. Şehit Özcücük'ün yarın düzenlenecek törenin ardından defnedileceği öğrenildi.
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