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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Tunus Dışişleri Bakanı ile görüştü

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Giriş Tarihi: 27.07.2021 Güncelleme Tarihi: 27.07.2021
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Tunus Dışişleri Bakanı ile görüştü

Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tunus Dışişleri Bakanı Jerandi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye'nin Tunus'un istikrarı ile huzuruna verdiği öneme dikkat çekildi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tunuslu mevkidaşıyla kritik bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye'nin Tunus'un istikrarı ile huzuruna verdiği önem ve Türkiye'nin Tunus'a desteği vurgulandı.

TUNUS'TA DEMOKRASİYE MÜDAHALE

Tunus'ta hükümet ve muhalefet partilerine yönelik protestolar gerçekleştirilmiş, çıkan olaylarda başta Nahda Hareketi olmak üzere parti merkezlerine saldırılar düzenlenmişti. Tunus Cumhurbaşkanı Said de Meclisin tüm yetkilerini dondurduğunu, milletvekillerinin dokunulmazlığını askıya aldığını, mevcut Başbakan Hişam el-Meşişi'yi azlettiğini ve kendi atayacağı bir başbakanla yürütmeyi devralacağını duyurmuştu.

MİLLETVEKİLLERİNİ MECLİS'E ALMADILAR

Hükümete yönelik demokrasiye müdahale girişiminin ardından askerler, Meclis Başkanı ve Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi ile beraberindeki milletvekillerini Meclise almamıştı. Cumhurbaşkanı Said'in kararları üzerine halkı barışçıl mücadeleye çağıran Gannuşi, yasal dayanağı bulunmayan bu adımın bir "darbe" olduğunu vurgulamıştı.

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