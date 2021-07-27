CHP'li Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde çalışanlara çileden çıkaran baskı

KEMAL KILIÇDAROĞLU NE DİYECEK

''Gençlerin Demokrat Amcası'' olduğunu iddia eden Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendi belediyelerinde yaşanan bu fişleme skandalı ile ilgili ne diyeceği ise merak ediliyor.

Çalışanların sosyal medya hesaplarını takip ettirmesi, kendisi ile ilgili haberleri paylaşmaya zorlaması kişi hak ve hürriyetlerini aykırı olduğu bildirildi.