Son dakika: Bahçeli'den flaş Kıbrıs açıklaması: Bağımsız bir devlet halinin ilk harcıdır

Türk milletinin bu "muhasım ve mütecaviz kuşatmaya misliyle mukabele ve müdahale etmeye muktedir olduğunu" vurgulayan Bahçeli, şunları ifade etti:

"Ne kadar haklı olsak da, bölgesel ve küresel alanda, ülkemizi doğrudan veya dolaylı şekilde ilgilendiren her konu başlığı, ya sürüncemeye bırakılmakta ya da çözümsüzlüğe havale edilmektedir. Maalesef önü arkası planlanmış, diplomasinin ayak oyunlarıyla perçinlenmiş oyalama mekanizmaları yıllardır tedavülde tutulmaktadır. Yaklaşık 60 yıldır Kıbrıs meselesi, ülke ve dünya gündeminin ağırlık merkezidir. Kıbrıs Türklüğünün hak ve çıkarlarıyla, eşitliğe ve egemenliğe dayalı devlet ve toplum hedefi sürekli engellenmiş, sürekli yokuşa sürülmüştür. Yunanistan takviyeli Rum kesiminin iyi niyetten uzak tavrı, Kıbrıs'ta adil, kalıcı, hakkaniyetli ve sürdürülebilir nitelikli çözüm ikliminin yeşermesini sabote etmiş, bilahare çıkmaza sürüklemiştir. Bugüne kadarki tecrübelerle somutlaşan yalın gerçek şudur, Kıbrıs'ta çözümden korkan, barış ve uzlaşmadan kaçan yegane taraf Rumlar olmuştur. Rumların uzlaşmaz tutumu tüm müzakere etaplarını boşa düşürmüş, sekteye uğratmıştır."

Rumların, Ada'nın tek sahibi gibi hareket etmesinin, "küstahça Kıbrıs Türklüğüne azınlık muamelesi yapmasının tarihi gerçeklerle bağdaşmayan, coğrafyanın ruhuyla örtüşmeyen bir hezeyan, çarpıklık ve densizlik" olduğunun altını çizen Bahçeli, bu nedenle Kıbrıs'ta ortaklık devleti kurulmasının bugünkü ortamda imkansız hale geldiğini belirtti.

Bahçeli, bunun failinin AB ve ABD'nin ön yargılı siyasetinden güç alan Rum-Yunan zihniyeti olduğunu kaydetti.