Son dakika... Eren-14 operasyonları kapsamında 2 terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı: Eren-14 operasyonları kapsamında; Hakkari merkez Kavaklı kırsalında 2 bölücü terör örgütü mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığı, Eren-14 operasyonları kapsamında Hakkari'de 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Eren-14 operasyonları kapsamında Hakkari Merkez ilçesi Kavaklı kırsalında (Kato-Marinos bölgesi), Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce gerçekleştirilen müşterek operasyonda, 2 bölücü terör örgütü mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir" denildi.