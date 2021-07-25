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Bekçi alımı son durum: Jandarma bekçi alımı 2021 ne zaman? Bekçi alımı hangi illerde yapılacak? Maaşlar ve başvurular...

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Giriş Tarihi: 25.07.2021
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Bekçi alımı son durum: Jandarma bekçi alımı 2021 ne zaman? Bekçi alımı hangi illerde yapılacak? Maaşlar ve başvurular...

Jandarma bekçi alımı 2021 ne zaman? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Yıl içinde belirli aralıklarla alımı yapılan bekçilik alımı için gözler İçişleri Bakanlığı tarafından gelecek son dakika açıklamalarına çevrildi. Adaylar uygun şartları taşımaları halinde bekçilik başvurularını yapabiliyor. Diğer yandan Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi tarafından gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. İşte, Jandarma bekçi alımı 2021 ne zaman? Bekçi alımı hangi illerde yapılacak? Maaşlar ve başvurular...

Jandarma bekçi alımı 2021 ne zaman? Bekçi alımı hangi illerde yapılacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü, bekçi alımları için müjdeyi duyurmuştu. Polis Akademisi Başkanlığı tarafından her yıl belli tarihlerde bekçi alımı gerçekleşiyor. 10 bin bekçi alımı için gelecek son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. İşte, Jandarma bekçi alımı 2021 ne zaman?

JANDARMA BEKÇİ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

2021'de 10 bin jandarma bekçi alımı yapılacağının açıklamasının ardından bekleyiş sürüyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün (EGM) duyurusuna göre, Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) ve Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) bünyesinde 10 bin bekçi alımı yapılacak.

Söz konusu alımlar için başvuru ve diğer tarihler açıklanmadı. Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

BEKÇİLİK BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

En az 167 cm boyunda olmak,

Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.

31 yaşından gün almamış olmak

Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak.

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