Son dakika: Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs tablosunu paylaştı | 23 Temmuz Cuma vaka tablosu

GÜNLÜK TEST SAYISI 200 BİNİN ÜZERİNDE

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı.

23 Temmuz'da açıklanan 24 saatlik verilere göre 11 bin 94 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 60 oldu. Bir günde toplam 219 bin 528 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 5 bin 215 olarak kaydedildi.

BAKAN KOCA'DAN UYARI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, ''Yarın bugünden daha iyi olsun istiyorsanız tedbirlere uyun. Aşınızı olun. Verilen emekler milletçe hepimizin emeğidir.'' ifadelerini kullandı.