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Son dakika: Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs tablosunu paylaştı | 23 Temmuz Cuma vaka tablosu

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Giriş Tarihi: 23.07.2021 Güncelleme Tarihi: 23.07.2021
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Son dakika: Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs tablosunu paylaştı | 23 Temmuz Cuma vaka tablosu

Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı, günlük vaka, aşı ve vefat sayılarını içeren koronavirüsle mücadele tablosunu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 219 bin 528 Kovid-19 testi yapıldı, 11 bin 94 kişinin testi pozitif çıktı, 60 kişi hayatını kaybetti. Sağlık Bakanı Koca, verilerin açıklamasının ardından sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda "Aşısı bulunduğu halde, yıkıcı etkisi süren bir bulaşıcı hastalık yok. Toplum bağışıklığı sağlandıkça, Covid-19’da da vaka sayıları önemsiz hale gelecek." diyerek ilk doz aşısını olmayan vatandaşlara aşı olmaları konusunda çağrı yaptı.

Sağlık Bakanlığı 23 Temmuz 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren son koronavirüs tablosunu paylaştı.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 60 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 11 bin 94'de yeni vakanın olduğunu açıkladı.

GÜNLÜK TEST SAYISI 200 BİNİN ÜZERİNDE

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı.

23 Temmuz'da açıklanan 24 saatlik verilere göre 11 bin 94 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 60 oldu. Bir günde toplam 219 bin 528 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 5 bin 215 olarak kaydedildi.

BAKAN KOCA'DAN UYARI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, ''Yarın bugünden daha iyi olsun istiyorsanız tedbirlere uyun. Aşınızı olun. Verilen emekler milletçe hepimizin emeğidir.'' ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama ortalama yüzde 63,26 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 35,54 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 65 milyon 50 bin 204'a yükseldi.



AŞILAMADA İLK SIRADA MUĞLA VAR
Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 84,7 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Muğla'yı Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya, Eskişehir, Aydın, Tekirdağ ve İzmir takip etti.

EN DÜŞÜK AŞILAMA BİTLİS'TE
Bakanlığın tablosuna göre yüzde 35,6 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Bitlis'i sırasıyla Şanlıurfa, Mardin, Siirt, Diyarbakır, Muş, Batman, Bingöl, Gümüşhane ve Iğdır takip etti.

BAKAN KOCA'DAN AŞI ÇAĞRISI

Sağlık Bakanı Koca sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımında, "Aşısı bulunduğu halde, yıkıcı etkisi süren bir bulaşıcı hastalık yok. Toplum bağışıklığı sağlandıkça, Covid-19'da da vaka sayıları önemsiz hale gelecek. Kurumlarımız gece gündüz emrinizde, sağlık çalışanlarımız hizmetinizde. İlk doz aşınızı olmadıysanız hemen yaptırın." ifadelerini kullandı.

23 TEMMUZ KOVID-19 TABLOSU

22 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU

21 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU

20 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU

19 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU

18 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU

11 bin 94 yeni vaka! 23 Temmuz verileri açıklandı 11 BİN 94 YENİ VAKA! 23 TEMMUZ VERİLERİ AÇIKLANDI
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