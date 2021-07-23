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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu: Hakkari'de 449 kilo eroin ele geçirildi

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.07.2021 Güncelleme Tarihi: 23.07.2021
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu: Hakkari'de 449 kilo eroin ele geçirildi

Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Hakkari'de düzenlenen operasyonlarda 449 kilogram eroin ele geçirildiğini duyurdu. Bakan Soylu, başarılı operasyonlar sonrası güvenlik güçlerini tebrik etti.

SON DAKİKA HABERİ: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, güvenlik güçlerinin Hakkari'deki başarılı uyuşturucu operasyonları sonrası sosyal medya hesabı Twitter üzerinden tebrik mesajı yayınladı.

Bakan Soylu, operasyonlar kapsamında 449 kilo eroin ele geçirildiğini belirtirken paylaştığı mesajında ise "Uyuşturucu tacirlerine nefes aldırmayan Polisimiz, Jandarmamız ve güvenlik güçlerimizi tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

BAKAN SOYLU'DAN TEBRİK MESAJI

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