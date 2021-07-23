Son dakika: Sınır hattında sıcak temas! Ermenistan Azerbaycan mevzilerine ateş açtı
GÜNDEM AA
Karabağ'daki mağlubiyetin şokunu üzerinden atamayan Ermenistan'ın kuyruk acısı sürüyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ermenistan mevzilerinden ateş açıldığı bildirilmişti. Yerel saatle 16:00 sıralarında başlayan çatışmaların aralıklarla sürdüğü bildirilirken, çatışmalarda 1 Azerbaycan askerinin ise şehit olduğu açıklandı. Son dakika gelişmesinin ayrıntıları haberimizde...
Son dakika haberi: Ermenistan'ın sivil yerleşim yerlerine başlattığı saldırılara sahada karşılık veren Azerbaycan, yıllardır işgal altında olan birçok bölgeyi kurtarmıştı.
Ermenistan sahada ağır bir hezimet yaşarken, yüzlerce kayıp verdikten sonra geri çekilmiş ve Azerbaycan ile anlaşmayı kabul etmişti.
ATEŞKES İHLAL EDİLDİ! ÇATIŞMA BAŞLADI
İki ülke arasında ateşkes imzalanırken, Ermenistan bu anlaşmayı yine ihlal etti ve Azerbaycan mevzilerine ateş açtı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıkmada, sınırın Kelbecer bölgesinde Azerbaycan mevzilerinin Ermenistan birliklerince ateş altına alındığı bildirildi.
Ermenistan'ın saldırılarına karşılık verildiği ve çatışmaların hala sürdüğü gelen bilgiler arasında yer aldı.
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