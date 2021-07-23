Bedelli askerlik fiyatları düşüyor mu? Bedelli askerlik fiyatları ne kadar, kaç TL olacak? MSB fiyatı duyurdu...
Bedelli askerlik fiyatları düşüyor mu? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. MSB 2021 bedelli askerlik ücreti ile ilgili son dakika açıklamasında bulundu. Temmuz ayından yıl sonuna kadar geçerli olacak bedelli askerlik ücreti duyuruldu. Fiyatların düşeceği iddiası sosyal medyada konuşuldu. İşte, Bedelli askerlik fiyatları düşüyor mu? Bedelli askerlik fiyatları ne kadar, kaç TL olacak? MSB fiyatı duyurdu...
Bedelli askerlik fiyatları düşüyor mu? Bedelli askerlik fiyatları ne kadar, kaç TL olacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2021 yılında Askerlik görevini bedelli olarak yapmak isteyen adaylar için Temmuz ayından itibaren geçerli olacak ücret duyuruldu. İşte, Bedelli askerlik fiyatları düşüyor mu? Bedelli askerlik fiyatları ne kadar, kaç TL olacak? MSB fiyatı duyurdu...
BEDELLİ ASKERLİK FİYATLARI DÜŞÜYOR MU?
Bedelli askerliğin düşeceğine yönelik açıklama bulunmuyor. MSB tarafından konuyla ilgili açıklama geldiği anda detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz.
BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NASIL HESAPLANIYOR?
2019 yılında bedelli askerlikle ilgili yasa çıkarıldı. 7179 sayılı Asker alma yasasında yapılan değişiklikle bedelli askerlik bedeli, memur aylık katsayısına göre hesaplanmaya başlandı. Buna göre bedelli askerlik ücreti, 40 bin gösterge rakamı, memur maaş katsayısı ve 6 rakamının birbiriyle çarpılmasıyla hesaplanıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı dün ilgili genelgeyi yayımladı. Genelgeyle, memur aylık katsayısı, 2021 yılının ikinci yarısında (0.179797) olarak ilan edildi. Söz konusu katsayıya göre bu yılın sonuna kadar bedelli ücreti 43 bin 151 lira olarak uygulanacak. Bu yılın ilk altı ayında bedelli ücreti 39 bin 788 liraydı.
BEDELLİ ASKERLİK TEMMUZ AYI ÜCRETİ 2021
Genelgenin yayımlanmasıyla birlikte bu yılın sonuna kadar uygulanacak bedelli askerlik bedeli de belli oldu. Buna göre yıl sonuna kadar bedelli askerlik için 43 bin 151 lira ödenecek.
BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Bedelli askerlik başvurusu için öncelikle E-Devlet şifresine sahip olmanız gerekiyor. Ardından E-Devlet'e girip şu adımları gerçekleştirmeniz gerekiyor;
Karşınıza çıkacak olan ilk ekranda askerlik başvurusu yapacağınızı onaylamalısınız. Tüm askerlik başvuruları bu ekran üzerinden yapılmaktadır.
Sonraki aşamada askerlik erteleme yani tecil işleminizi bedelli başvurusu yapabilmek için iptal etmelisiniz. Bu ekran üzerinden iptal sebebini seçip, bedelli askerlik yapma isteği olarak işaretlenmelidir. Ardından eğer bedelli çıkmazsa yatırdığınız parayı geri alacağınız askerlik şubesini seçin ve kaydedin
Kaydete tıkladıktan sonra ödeme detayları karşınıza çıkacaktır. Bu ödemeyi gerçekleştirdikten sonra bu ekrana dönerek geriye kalan maddeleri doldurmanız gerekmektedir.
BEDELLİ ASKERLİK KAPSAMINDAKİ ÜCRETİ NEREYE YATIRACAĞIM?
Başvuruları uygun görülenler ödemelerini, bir defada Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası, Halk Bankası, Ziraat Katılım Bankası ve Vakıf Katılım Bankası ile T.C. kimlik numarası beyan ederek yatırabileceklerdir.
BEDELLİ ASKERLİK HİZMETİNDEN VAZGEÇMEM HALİNDE YEDEK SUBAY OLARAK ASKERE ALINABİLİR MİYİM?
Askeralma Yönetmeliği'nin 61'inci madde birinci fıkrası (f) bendi gereğince bedelli askerlik hizmeti kapsamında müracaat ve ödemelerini yapan yükümlüler bedelli askerlik hizmetinden vazgeçmeleri halinde bedelli askerliğe başvurmadan önceki statülerine göre askerlik hizmetini yerine getirmek zorundadırlar.
BEDELLİ ASKERLİK HİZMETİ İÇİN BİZZAT MÜRACAAT ETMEK ZORUNDA MIYIM?
Askeralma Yönetmeliği'nin 61'inci maddesi gereğince hak sahibi olanların bizzat kendisi, eşi, birinci ve ikinci derece kanuni yakınları, vekilleri veya vasileri aracılığıyla e-devlet üzerinden veya askerlik şubelerine başvurarak müracaat işlemlerini yapabilir.
BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURUMU HANGİ TARİHTEN İTİBAREN YAPABİLİRİM? ÖDEME VE BAŞVURUMU HANGİ TARİHE KADAR TAMAMLAMALIYIM?
7179 sayılı Askeralma Kanunu 9'uncu maddesinde yer alan şartları taşıyan yükümlülerin bedelli askerlik başvuruları ile ilgili herhangi bir zaman kısıtlaması bulunmamaktadır. Ancak Askeralma Yönetmeliği'nin 61'inci maddesi gereğince içinde bulunulan yılın 31 aralık tarihine kadar yoklama işleminin tamamlanması ve bedelin ödenmesi gerekmektedir.
Erteleme hakkım bulunmaktadır. Bedelli askerliğe müracaat edebilir miyim, bedelli askerlik hizmetine müracaat edip tekrardan vazgeçebilir miyim?
7179 sayılı Askeralma Kanunu 9'uncu maddesi ve Askeralma Yönetmeliği'nin 61'inci maddesi gereğince bedelli askerlik hizmetinden erteleme hakkınız bulunması halinde yararlanabilirsiniz. Bedelli askerlik hizmetine müracaat ettikten sonra Askeralma Yönetmeliği'nin 61'inci madde 6'ncı fıkrasında yer alan hususlar kapsamında bedelin iadesini talep edebilirsiniz.
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